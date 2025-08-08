Vicente Fernández Jr. y Mariana González estarían a la espera una niña

El pasado 27 de julio te compartimos que estaba circulando el rumor de que Vicente Fernández Jr. y Mariana González se convertirían en papás muy pronto y ahora sale a la luz que la pareja estaría a la espera de una niña.

La noticia sobre el género de su bebé fue dada a conocer por Chamonic por medio de su cuenta de Instagram, en donde brindó mayores detalles del que sería uno de los secretos mejor guardados de la dinastía Fernández.

“Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente JR serán papás de una NIÑA !!💕”, informó la influencer en Instagram.

A continuación detalló que ambos ya sabían que la nueva integrante de la familia sería una niña, pues ellos mismos eligieron el sexo.

“Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró”, detalló Chamonic sobre la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ y el hijo de Don Vicente Fernández.

Hasta el momento ni Vicente Fernández Jr., ni tampoco Mariana González, han salido a confirmar o a rechazar los rumores sobre su supuesta futura paternidad, por lo que será cuestión de tiempo para saber si todo lo que se dijo sobre ellos fue o no verdad.

Hay que recordar que ambos siempre tuvieron la ilusión de ser papás juntos, tal y como lo compartieron a finales del 2024 durante la visita que hicieron a ‘La Mesa Caliente’, en donde contaron detalles del proceso que estaban siguiendo para ser papás, el cual ella definió como muy difícil.

“No creí que fuera tan difícil. Si hubiera sabido qué tan difícil era, no lo hubiera hecho. Se me hizo muy pesado, me dolió mucho, las hormonas me pusieron local, te hinchas. Sí fueron cambios de mi carácter, pero vale la pena. Es una bendición y estoy muy contento por haberlo hecho”, relató ella sin imaginar lo que pasaría meses más tarde.

Sigue leyendo: