Aseguran que Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás

La pareja conformada por Mariana González y Vicente Fernández Jr. está por dar un paso muy importante en su relación, luego de que se diera a conocer que están en espera de su primer hijo en común.

La noticia sobre la próxima llegada fue dada a conocer por la influencer Chamonic a través de su cuenta de Instagram, en donde brindó mayores detalles del momento por el que pasa su relación.

“Mariana González y Vicente Fernández Jr serán papás !!!!”, detalló la citada influencer en sus redes sociales.

En su mismo mensaje detalló que el embarazo de Mariana se produce tras una serie de procesos que siguieron ambos para ver cumplido su sueño de transformar su amor y llevarlo a un siguiente nivel.

“Después de que Vicente Jr, tuviera la vasectomía por años, y de varios tratamientos a los que se aferró Mariana para volver a ser mamá y darle otro hijo a Vicente, por fin logró salir embarazada”, se lee en otro fragmento de su mensaje.

Hasta el momento se desconoce si tendrán un varón o una niña, así como tampoco se sabe si ellos pronto confirmarán la buena nueva.

Hay que recordar que ambos tenían la ilusión de ser papás, tal y como lo compartieron a finales del 2024 durante la visita que hicieron a ‘La Mesa Caliente’, en donde contaron detalles del proceso que estaban siguiendo para ser papás, el cual ella definió como muy difícil.

“No creí que fuera tan difícil. Si hubiera sabido qué tan difícil era, no lo hubiera hecho. Se me hizo muy pesado, me dolió mucho, las hormonas me pusieron local, te hinchas. Sí fueron cambios de mi carácter, pero vale la pena. Es una bendición y estoy muy contento por haberlo hecho”, contó ella sin imaginar lo que pasaría meses más tarde.

Sigue leyendo: