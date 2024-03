Mariana González responde de una vez por todas si tiene una relación abierta con Vicente Fernández Jr.

Fiel a su personalidad extrovertida y sin miedo al “qué diran”, la pareja conformada por Vicente Fernández Jr. y Mariana González salió a dar detalles sobre su matrimonio y hasta aclarar si lo que dijo la influencer con respecto al estatus de su relación es verdad o no.

La feliz pareja acudió recientemente al foro de “Hoy Día” para hablar sobre la estancia de la influencer en “La Casa de los Famosos” y fue durante su charla que la famosa fue cuestionada por las declaraciones que emitió con respecto a su matrimonio con el hijo del ‘Charro de Huentitán.

“Fue un error… de Vicente se dijo mucho que era un enfermo de celos, que ponía cámaras para estar vigilando a sus exparejas, entonces yo tenía esa idea de Vicente cuando lo conocí… Después de que lo conozco veo que todo esto no era verdad”, respondió la famosa al ser cuestionada sobre los presuntos ataques de celos que su esposo tendría con ella.

Hizo hincapié que al utilizar el término “abierto” para hacer referencia a su matrimonio y esposo no hablaba de la oportunidad de tener múltiples sino, sino de una mentalidad alejada de los celos.

“Era tratando de explicar que era abierto, que no era tan celoso, yo puedo andar en bikini de tanga, platicamos de nuestros ex, a la boda fueron varios ex míos, él lo sabía”, expresó la famosa.

Sin embargo, este no fue el único tema que la feliz pareja abordó durante su visita, pues se sinceraron sobre los planes a futuro y si estos incluyen dar la bienvenida a un bebé.

Al respecto, el cantante Vicente Fernández Jr. contó que sí buscan convertirse en padres y lo harán por medio de la fertilización in vitro: “Todo el empeño y todas las ganas le estamos echando (…) Pero estamos en manos de Dios”, explicó el famoso.

Seguir leyendo:

• Vicente Fernández Jr. y el emotivo mensaje que le dedicó a Mariana González tras su salida de LCDLF

• Así es el rancho que gozará Mariana González tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’

• Mariana González habló como nunca antes sobre su adicción a las cirugías