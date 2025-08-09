Esposa de Vicente Fernández Jr. responde a quienes aseguran que está embarazada

La empresaria Mariana González, quien está casada con Vicente Fernández Jr., recurrió a sus redes sociales para hacer frente a los rumores que la persiguen, luego de que se llegara a decir que está embarazada y en espera una niña.

La joven habló sobre las especulaciones a través de Instagram Stories, en donde respondió a todo lo que se ha dicho de ella y de su supuesta maternidad en los últimos días.

“Creo que hay ciertos temas o noticias que, si realmente son verdad, les corresponde comunicar a los papás, no a los medios, ni a terceros. (…) Cuando llegue el momento adecuado, si hay algo que decir, ya sea sobre si es mío o no, si es niño o niña, seremos nosotros, los padres, quienes lo compartiremos como nos corresponde”, escribió Mariana González en respuesta a las recientes publicaciones realizadas por Chamonic.

A continuación detalló que con su postura no estaba negando, ni tampoco confirmando su embarazo, sino que simplemente quería expresar su postura sobre lo que se ha publicado y que la involucra.

“Si tu intención es llevarte ‘la nota’ está perfecto, pero aclaro que nunca se ha negado, ni confirmado nada”, continuó, mientras dejaba en claro que ningún medio tiene la exclusiva de su supuesto embarazo, al asegurar que la venta de exclusivas no forma parte de sus prioridades.

“En el momento en que haya algo que compartir, lo vamos a decir nosotros, en nuestra página o a través del medio que elijamos, siempre uno que nos dé la confianza y el respeto que merecen este tipo de temas”, concluyó.

Los comentarios de Mariana llevaron a Chamonic a ampliar su información y a asegurar que solo tendría tres meses de embarazo, pero que ya sabe que está a la espera de una niña porque ellos mismos eligieron el sexo de su bebé.

“Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró”, señaló, mientras aseguraba que el tiempo le dará o no la razón.

