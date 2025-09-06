Alejandro Fernández pospone sus conciertos en Estados Unidos por motivos de salud

El cantante mexicano Alejandro Fernández se vio obligado a posponer los conciertos que tenía en Estados Unidos en los próximos días debido a un cuadro de salmonelosis.

El propio intérprete fue el encargado de dar a conocer la noticia por medio de un comunicado lanzado en Instagram Stories, en donde detalló que sus presentaciones afectadas son las que tendría en El Paso y en Dallas, Texas.

El hijo del fallecido Vicente Fernández tenía planeado presentarse este sábado en la Dickles Arena de Fort Worth, así como el domingo en el Don Haskins Center de El Paso, pero esto ya no podrá ser posible por recomendación médica.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días. Los conciertos de Dallas y El Paso serán pospuestos”, dio a conocer el cantante.

A continuación dio a conocer que la presentación de Dallas será reprogramada para el sábado 18 de octubre, mientras que la de El Paso para el domingo 19.

“Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión”, concluyó ‘El Potrillo’.

En su mismo mensaje dejó en claro que sus demás fechas sí se llevarán a cabo en tiempo y forma. El viernes 12 de septiembre estará en Phoenix, mientras que el 13 y el 15 lo hará en Las Vegas.

¿Qué es la salmonelosis que padece el cantante?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la salmonelosis, que generalmente se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea y, a veces, vómitos, es una enfermedad provocada por Salmonella.

La salmonelosis se contrae, principalmente, por el consumo de alimentos contaminados de origen animal, como huevos, carne, aves de corral y leche.

