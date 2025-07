Alejandro Fernández aportará ganancias de sus conciertos a damnificados en Texas

La solidaridad brilla en medio de la tragedia. Tras las devastadoras inundaciones en Texas que dejaron más de 100 fallecidos y 160 desaparecidos, el conocido cantante Alejandro Fernández anunció que donará parte de las ganancias de sus próximos conciertos en Fort Worth (6 de septiembre) y El Paso (7 de septiembre) para apoyar a las víctimas.

El intérprete mexicano, quien actualmente recorre Estados Unidos con su emotiva gira ‘De Rey a Rey’ —un homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández—, expresó su profundo dolor por la tragedia, especialmente por las familias del condado de Kerry, cerca de San Antonio, donde dos mexicanos perdieron la vida.

“Como artista, siempre he buscado llevar esperanza a través de mi música; como padre, esta tragedia en el campamento Mystic me parte el corazón“, declaró Fernández en un comunicado difundido por medios como Billboard y Houston Chronicle.

“Quiero dedicar mis conciertos a todas las familias que están viviendo este dolor y colaborar con lo que esté en mis manos”, añadió el Potrillo.

La donación irá dirigida a Catholic Charities of San Antonio, organización que coordina la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas. Pero Fernández no es el único artista que ha tendido la mano. Shakira, la superestrella colombiana, también anunció su aporte a la misma causa durante su paso por Texas, donde reprogramó su concierto en el Alamodome como parte de su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Celebridades muestran su apoyo

Mientras Texas intenta recuperarse, el gesto de Fernández y Shakira demuestra que la música no solo entretiene, sino que también une y sana. Incluso la ganadora del Oscar Viola Davis elogió públicamente el liderazgo de figuras como la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien también ha mostrado su apoyo ante la crisis.

Alejandro Fernández, conocido por su voz poderosa y su corazón generoso, sigue los pasos de su padre no solo en el escenario, sino en su compromiso con la gente. Mientras canta ‘Como Quien Pierde una Estrella’ o ‘Abrázame’, ahora también abraza a quienes más lo necesitan.

