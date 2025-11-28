Hijo de Alejandro Fernández lo defiende tras aparecer en concierto ¿con unas copas de más?

En días recientes se filtró en las redes sociales un video que muestra a Alejandro Fernández durante la presentación que ofreció en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, en donde fueron de llamar la atención algunas de las actitudes que tuvo sobre el escenario, lo que llevó a más de uno a creer que tenía unas copas de más.

En el material en cuestión se aprecia al intérprete sobre el escenario en actitud un tanto errática, incluso hubo un momento en que parecía que iba a volver el estómago, pero no fue así.

Ya urge ponerse bien "Nube viajera" como el potrillo Alejandro Fernández. 🥴😵‍💫 pic.twitter.com/AFqwL3hFVY — Borrachito 🥃 (@B0RRACHIT0) November 26, 2025

Fue tal el revuelo que causó la escena que Alex, uno de sus hijos, ya dio la cara y salió en su defensa, al asegurar que nada de lo que se ha dicho sobre su padre es cierto.

Si bien los videos difundidos parecerían ser contundentes, Alex ya detalló lo que en realidad habría pasado con su progenitor.

“Yo lo vi bien, pero como que se agarra la garganta y le da el reflujo”, señaló el joven cantante sobre lo que habría pasado con su papá sobre el escenario.

A continuación brindó mayores detalles sobre la escena que se hizo viral y que puso a ‘El Potrillo’ en boca de todos.

“Mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo y, a vece,s en sus conciertos como toma su coñaq o toma el té de jengibre que es lo que le da más reflujo”, continuó Alex en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Para terminar con la polémica dejó en claro que él no vio nada fuera de lo normal en el presentación de su padre en Querétaro, contrario a lo que algunos han insinuado en las redes sociales.

“A mí no se me hizo. No lo vi ni en mal estado, no se me hizo nada del otro mundo”, concluyó Alex sobre la nueva controversia que envuelve a ‘El Potrillo’.

Alex Fernández DEFIENDE a su papá, Alejandro Fernández tras supuestamente cantar BORRACHO. ¿Qué OPINAS sobre el video? #SaleElSol ☀️: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/NlScZqS6DB — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 27, 2025

