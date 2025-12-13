window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Alejandro Fernández y sus hijos honran el legado de Vicente Fernández en su aniversario luctuoso

'El Potrillo' y su familia recurrieron a las redes sociales con emotivos mensajes en los que honraron la memoria del fallecido cantante

Alejandro Fernández y su familia honraron la memoria del fallecido cantante. Crédito: Mezcalent

Por  Pilar del Castillo

A cuatro años de la partida del exponente de regional mexicano Vicente Fernández, su familia lo recuerda con más cariño que nunca a través de conmovedoras dedicatorias de las que el público pudo ser testigo en redes sociales.

Desde tempranas horas del 12 de diciembre, los hijos y los nietos del ‘Charro de Huentitán’ honraron su memoria por medio de fotografías, canciones y reflexiones sobre el legado que dejó dentro y fuera de los escenarios.

El primero en hacer mención de esta sensible fecha fue su hijo Alejandro Fernández, el cual optó por abrir el baúl de los recuerdos y compartir un par de fotografías y videos inéditos junto al compositor. Sin embargo, una de las postales se robó la atención de los internautas sobre el resto: aquella en donde aparece como apenas un adolescente en compañía de su padre, quien porta su característico bigote y sombrero.

“Solamente Dios y tú saben lo mucho que se te extraña aquí. Te amo, papá… hasta el cielo”, escribió el intérprete de temas como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti”.

Bajo esta misma tesitura, el nieto de Don Vicente, Alex Fernández, se sumó a las muestras de apreciación haciendo mención de su cercanía con el famoso, a quien atribuyó su amor por la música y profesión de cantante.

“Hoy, en el aniversario de tu partida, te recuerdo con el corazón lleno de gratitud. Cada vez que subo al escenario, tu presencia me acompaña: te llevo conmigo en cada canción y en cada aplauso“, señaló desde un post en Instagram. “Es una canción que tengo el honor de interpretar, porque refleja ese sentimiento tan profundo de sentirte cerca, guiándome y acompañándome en cada momento”, dijo haciendo mención del tema en su honor que interpreta en la gira “Voz de Mi Sangre”, “Mi abuelo vino a visitarme”.

El público atesora el recuerdo y celebra el legado de Vicente Fernández

Por su parte, el público se hizo presente en esta celebración a la vida del intérprete con su propia dosis de cariño. Esto con ayuda de mensajes que resaltaron el impacto de su música a nivel no solo nacional, sino también en varios rincones del mundo.

“Todo México y fuera de nuestro país lo extrañamos, hermano querido. Bendiciones siempre para ti y tu familia”, “Besos al cielo. El rey vive, en la música y en el corazón de los fans y su amada familia”, “Mi ídolo por siempre y por todas las generaciones será recordado” y “Un aplauso que llegue hasta el cielo. Un aplauso eterno para tu querido viejo”, son algunas de las palabras que destacaron en la web.

