Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid, buscará recuperar la mejor versión de Vinícius

Las palabras de apoyo de Álvaro Arbeloa hacia Vinícius Junior, quien puso fin a una prolongada racha sin marcar en la final de la Supercopa de España, dejaron claro uno de los principales objetivos del nuevo entrenador del Real Madrid: que el atacante brasileño vuelva a sonreír, disfrute en el campo y recupere su capacidad para marcar diferencias.

La sequía goleadora de Vinícius Junior

El delantero brasileño acumuló 16 partidos consecutivos sin gol con el Real Madrid, desde el 4 de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal, hasta el 11 de enero. Fue en el clásico disputado en Yeda, Arabia Saudí, donde Vinícius se reencontró con el gol gracias a una gran acción individual, aunque el conjunto blanco terminó cayendo ante el Barcelona (3-2).

Arbeloa muestra respaldo total al brasileño

Álvaro Arbeloa, que en el pasado ya había mostrado públicamente su apoyo a Vinícius Junior en redes sociales, volvió a tenderle la mano durante su presentación como técnico del primer equipo. Preguntado por uno de los episodios más comentados de la breve etapa de Xabi Alonso, la reacción del jugador al ser sustituido en el clásico de Liga en el Santiago Bernabéu, y la ausencia de sanción, el técnico fue claro.

“No me pongo en escenarios que no han ocurrido y lo que me preocupa es el partido de Albacete. Tengo una suerte enorme de contar con Vinícius Junior, uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, querido por toda la afición que vio el partido que hizo el domingo”, defendió.

El Vinícius que quiere ver el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid fue más allá y definió con precisión el perfil de jugador que espera ver en el campo durante su etapa al frente del equipo.

“Es el Vinícius que queremos ver. Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que desequilibra y marca diferencias. Es lo que me preocupa y lo que quiero ver en él”, añadió.

Un vestuario con ilusión y ambición por los títulos

En su primer contacto con la plantilla, Arbeloa destacó la actitud positiva del grupo y la ambición por revertir la situación actual del equipo en una temporada cargada de objetivos.

“Me he encontrado a un grupo de jugadores con muchas ganas. Tenemos una temporada por delante con tres títulos muy importantes, he visto una grandísima predisposición de todos para estar mañana en el campo, a pesar del desgaste de la última semana. La misma ilusión con la que estoy yo, están ellos. Con ganas de que salgan las cosas bien, luchar por todo y disfrutar”, sentenció.

Con el respaldo explícito a Vinícius Junior y un mensaje de confianza al vestuario, Álvaro Arbeloa inicia su etapa en el Real Madrid con un objetivo claro: recuperar la mejor versión de sus figuras y competir por todos los títulos en juego.

