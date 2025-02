Belinda desmintió rumores sobre su vida amorosa

Belinda aclaró los recientes rumores sobre su vida amorosa. Hace poco, la cantante fue vinculada de forma romántica con el político mexicano José Luis García Parra.

En una reciente conversación con el podcast Aquí Echando El Chal, la cantante, quien recientemente tuvo que ir al hospital de emergencia, desmintió los rumores sobre un supuesto romance con el político.

“Bueno, a mí siempre me relacionan con todo el mundo. Me relacionan con todos mis amigos, con todas las personas con las que estoy”, dijo Belinda sobre los rumores.

“No sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas”, agregó.

La cantante de “Bella traición” aseguró que sigue soltera y que tiene derecho a salir con sus amigos sin que la vinculen con ellos de forma romántica.

“Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia nunca”, dijo. “Soy una mujer que tiene todo el derecho de salir con quien quiera. Tengo muchos amigos, tengo mucha gente a la que quiero y con la que salgo a cenar, con la que voy a comer, con la que voy a componer música”, indicó.

Belinda dijo que ha pasado por situaciones similares en otras oportunidades y aseguró que aprendido a no darles tanta importancia.

“Son temas a los que estoy acostumbrada y no voy a hablar de mi vida privada; si algún día tengo una relación, la mantendré para mí, porque es mi decisión. Además, es lo más sano”, señaló.

Los rumores de romance entre Belinda y el político José Luis García Parra surgieron luego de que se difundiera en redes sociales una supuesta foto de ambos juntos en un avión.

Según el podcast Aquí Echando El Chal, el equipo del político los contactó para desmentir los rumores y explicarles que se trataba de una foto falsa.

¿Por qué Belinda fue de emergencia al hospital?

El fin de semana, Belinda sorprendió al informar que tuvo que ir al hospital de emergencia.

El viernes, a través de sus historias de Instagram, la cantante de “Bella traición” compartió una foto de su brazo con una intravenosa.

Tras compartir la noticia, Belinda habló sobre lo que la llevó al hospital en una reciente entrevista en el canal de YouTube POSTAmx.

La cantante de 35 años contó que su salud se ha deteriorado debido al exceso de trabajo y poco descanso.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones”, dijo.

Aunque no compartió detalles específicos de lo que le ocurrió, aseguró que no es la primera vez que tiene que ir al hospital por algo así.

“El cuerpo reciente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces, que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien”, dijo.

