Belinda alza la voz por Selena Gomez ante las críticas de Eugenio Derbez

A pesar de las disculpas de Eugenio Derbez, quien calificó la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez como “indefendible”, Belinda salió en defensa de la actriz, haciendo un llamado a la empatía.

Por medio de sus historias de Instagram, escribió: “Yo casi no opino y no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y se me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”.

La cantante de ‘Ángel’ continuó expresando su rechazo a las declaraciones de Derbez e indicó: “A mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen y que puedan dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían cuidar más las palabras”.

Declaración de Belinda publicada en su Instagram.

Belinda también hizo un llamado a cuidar lo que se publica en las redes sociales y el impacto que puede generar. Expresó que ojalá el Internet fuese un lugar para realizar críticas constructivas y le dejó un mensaje final a Selena Gomez.

“Selena Gomez quizás no te llegue este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera, habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. You are a queen!!” Belinda

Selena Gomez le respondió a Eugenio Derbez

El video de Eugenio Derbez, en el podcast de Gaby Meza, se hizo viral en TikTok por la forma en la que se expresó la también empresaria.

Derbez no solo calificó su actuación como “indefendible”, criticó su español e insinuó que ha recibido múltiples premios en Estados Unidos porque no hablan el idioma.

Selena Gomez, quien es muy activa en la red social TikTok, no dudó en responder y en inglés dijo: “Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película”.

Después de la respuesta de la actriz y las críticas que recibió en las redes sociales, el mexicano, de 63 años, emitió un comunicado disculpándose con la actriz.

“Querida Selena. Realmente me disculpo por mis comentarios imprudentes. Son indefendibles y van contra todo lo que representó. Como latinos, siempre debemos apoyarnos el uno al otro. No hay excusa. Estaba equivocado, y admiro profundamente tu carrera y tu amable corazón”.

Sin embargo, algunos internautas tildaron sus excusas como “vacías” y que solo lo hizo para “tener foco” y quedar bien.



La película ‘Emilia Perez’, está disponible en Netflix y fue una de las más celebradas en el Festival de Cannes 2024.

