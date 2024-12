Eugenio Derbez dice que la actuación de Selena Gomez es “indefendible” y ella le responde

Eugenio Derbez criticó, de manera contundente, la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, calificándola de “indefendible”.

El actor mencionó que, aunque disfrutó de la cinta en general, las escenas en las que aparece la actriz le parecieron problemáticas. Durante un episodio del podcast de Gaby Meza, Derbez compartió su experiencia al ver la película con otros espectadores, afirmando: “Nos mirábamos entre nosotros cada vez que aparecía una escena de ella, como preguntándonos: ‘¿Qué es esto?’”

Ante esto, Selena Gomez respondió a las declaraciones de Derbez, y dijo que hizo lo que pudo en el tiempo que tenía y que actuó desde el corazón.

El mexicano también habló del acento en español de Selena Gomez e insinuó que no era el más adecuado o fluido.

“Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”.

¿Qué dijo exactamente Selena Gomez?

Selena Gomez se defendió, a través de TikTok, plataforma en la que se volvió viral el video de Derbez. Escribió, en inglés, lo siguiente: “Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película”.

De inmediato, los internautas comenzaron a criticar a Derbez y su actuación en ‘Koda’, una cinta en inglés. También recordaron su comentario acerca de su negativa de pagarle a los jóvenes que trabajaban con él, ya que estar involucrado en algún proyecto con él, representa experiencia.

En medio de la promoción de la cinta, Gomez comentó que pasó seis meses estudiando español con la finalidad de ejecutar el papel lo mejor posible.

En el programa ‘Fresh Air’ de NPR afirmó que perdió la fluidez, a pesar de que aprendió a hablar el idioma desde pequeña al crecer en Texas y tener familia latina.

“Conseguí mi primer trabajo a los 7 años, y desde ese momento, la mayoría de mis trabajos fueron en inglés. Simplemente, perdí mi español. Eso le pasa a muchas personas, especialmente a los mexicanos estadounidenses”, sostuvo.

“Me gustaría saber mucho más de lo que sé, pero trato de honrar mi cultura tanto como puedo, desde lanzar un álbum en español hasta hacer esta película”, comentó.



El papel de Gomez ha sido elogiado por la crítica e incluso se ganó un premio por su actuación en el Festival de Cannes de 2024.

