Benny Blanco contó que Selena Gomez dio el primer paso en su relación

Benny Blanco aseguró que Selena Gomez fue quien dio el primer paso en su relación. En una conversación con el streamer Kai Cenat, expresó que ella lo invitó a cenar y después de ese momento, se convirtieron en novios.

“Fue loco. Estábamos hablando y ella dice '¿quieres ir a cenar?' Y fuimos a cenar, bebimos y ni siquiera me di cuenta de que era una cita. Ella se fue temprano porque tenía que filmar un video musical. Luego volvimos a salir dos días después y yo estaba como 'Creo que le gusto', después la bese y el resto es historia. Ahora pasamos todos los días juntos". Benny Blanco – Novio de Selena Gomez

De esta forma, queda claro que Gomez fue quien le dio inicio a esta historia. Incluso, la actriz mencionó, en una entrevista, que iba “muy en serio” en su relación y que está segura que seguirán avanzando.

Los dos se han convertido en la pareja del momento. En cada oportunidad que tienen, derrochan amor y, recientemente, Blanco fue nombrado uno de los hombres más sexy, de acuerdo a la revista People.

“Nunca me he sentido tan segura”

Gomez que pasó por diferentes relaciones y la más popular fue con Justin Bieber, ahora dice sentirse segura junto a Benny Blanco.

En una conversación con The Hollywood Reporter, la actriz de ‘Emilia Pérez’, le preguntaron el porqué de tener una relación tan pública, después de que había sido discreta en sus relaciones. Ante esta interrogante, la estrella respondió: “Creo que nunca me he sentido tan segura y veo un futuro con esta persona”.

Gomez y Blanco iniciaron su relación en julio de 2023, pero en diciembre se hizo público. La estrella dejó un comentario en Instagram y después dijo que era la persona que más la hacía feliz.

Pese a lo público que puede ser su noviazgo, Selena contó que “Me encanta cómo me encuentro en cada aspecto de mi vida en este momento y estoy muy orgullosa de lo lejos que he llegado”, dijo al medio. “Me siento saludable. Me siento feliz. Me siento en paz”.

La cantante de ‘Single Soon’, también alcanzó nuevos éxitos con su marca de maquillaje ‘Rare Beauty’, convirtiéndose en una de las estrellas con más dinero en la actualidad, sumado a todo lo que está ocurriendo en su carrera actoral.

