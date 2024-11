Benny Blanco compartió detalles de su rutina de pareja con Selena Gomez  

Benny Blanco y Selena Gomez son una de las parejas del momento. La cantante y el productor musical suelen llamar la atención de todos por sus constantes muestras de cariño en público y en redes sociales.

En una reciente entrevista con People, Blanco compartió algunos detalles sobre cómo es su vida en pareja junto a la cantante y actriz como, por ejemplo, a qué hora suelen despertar por las mañanas.

“Soy una persona madrugadora. Es mi momento favorito para estar con Sel, porque ambos nos despertamos muy temprano”, contó el productor musical. “Normalmente desayunamos a las 6:15 am. Es como nuestro momento antes de que el resto del mundo se despierte”, agregó.

Benny reveló que, aunque se duerma muy tarde, no puede despertar después del amanecer. “Sigo despertándome a las 6 am sin importar a qué hora que me acueste. Me voy a la cama a las 5:30 am y me levanto a las 6:15 am” aseguró.

En la entrevista, Blanco también habló sobre la importancia de tener detalles especiales cuando se está en pareja. El producto recordó la vez que le preparó a Selena Gomez todos sus platos favoritos para el Día de San Valentín.

“No significa gastar toda tu cuenta bancaria. Significa simplemente estar atento: escuchar las cosas que les gustan cuando estás hablando”, afirmó.

El productor musical aseguró que está muy feliz de tener una relación con Selena Gomez. “Estoy muy feliz. Conocí a mi mejor amiga. Tengo una mejor amiga al que también puedo besar. Tengo una verdadera mejor amiga con la que puedo hacer todo lo que se me ocurra y cada día es el mejor día de mi vida”, dijo.

¿Cuándo comenzó la relación de Benny Blanco y Selena Gomez?

Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron a salir a mediados de 2023. Durante los primeros meses, la pareja mantuvo su relación alejada de los reflectores hasta que confirmaron su relación en diciembre del año pasado.

En ese momento, la cantante hizo pública la relación al compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en las que posa con un grupo de amigos y junto productor musical mientras le da un romántico beso.

Seguir leyendo: