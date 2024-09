Selena Gomez revela si cambiaría su apellido al casarse

La actriz y cantante Selena Gomez se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal. Y es que luego de su participación en el Festival de Cine de Toronto por la cinta “Emilia Pérez”, la famosa se sincera sobre su vida amorosa y responde su estaría dispuesta a decirle “adiós” a su apellido en caso de contraer matrimonio. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una íntima charla con la revista ‘Vanity Fair’, la protagonista de “Only Murders in the Building” rompió el silencio sobre su relación con Benny Blanco, haciendo una conmovedora declaración: “Nunca me han querido de esta manera. Él solo ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo, me encanta contarle todo”, dijo.

Asimismo, la famosa no dudó en asegurar que no hay prisa para llegar al altar, pues actualmente se encuentran disfrutando de su romance al máximo: “Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas. Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma”, detalló.

Selena Gomez revela que no podrá gestar a sus propios hijos

Al ser cuestionada sobre su postura ante la posibilidad de cambiar su nombre una vez casada, Selena Gomez fue contundente al informar que no planea despedirse del apellido con el que se le conoce a nivel internacional.

“No voy a cambiar mi nombre, pase lo que pase. Soy Selena Gomez. Eso es todo”, expresó la también intérprete de temas como “We don’t talk anymore” y “Love you like a love song”.

Durante esta misma entrevista, Selena Gomez hizo una fuerte revelación con respecto a la posibilidad de convertirse en madre, pues a pesar de ser uno de sus grandes sueños, no le será posible hacerlo de la manera “tradicional”.

Selena Gomez entró en el club de las multimillonarias más jóvenes de EE.UU

“Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentar durante un tiempo”, son las palabras con las que la famosa causó revuelo en redes sociales.