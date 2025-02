Belinda fue al hospital de emergencia: ¿Qué le pasó?

Belinda no está bien de salud. Esta semana, la cantante mexicana, sorprendió al informar que tuvo que ir al hospital de emergencia.

El viernes, a través de sus historias de Instagram, la cantante de “Bella traición” compartió una foto de su brazo con una intravenosa.

“Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos”, escribió Belinda, quien actualmente se encuentra de viaje en Medellín, Colombia.

¿Qué le pasó a Belinda?

Tras compartir la noticia, Belinda habló sobre lo que la llevó al hospital en una reciente entrevista en el canal de YouTube POSTAmx.

La cantante de 35 años contó que su salud se ha deteriorado debido al exceso de trabajo y poco descanso.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones”, dijo.

Aunque no compartió detalles específicos de lo que le ocurrió, aseguró que no es la primera vez que tiene que ir al hospital por algo así.

“El cuerpo reciente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces, que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien”, dijo.

La cantante contó que le hicieron una serie de exámenes para ver qué es lo que está mal con su salud y así poder solucionarlo.

“Ahorita apenas están checando y haciendo los estudios y toma un tiempo, entonces no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila”, aseguró.

