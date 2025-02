Belinda da detalles sobre su hospitalización de emergencia y su estado de salud

En los últimos días, Belinda generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde un hospital, donde se le veía con un catéter en el brazo.

Tras la ola de especulaciones que surgieron en redes sociales, la cantante decidió hablar abiertamente sobre lo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

En una entrevista con POSTAmx, la intérprete de “Luz sin gravedad” explicó que su exigente ritmo de trabajo fue el factor principal que desencadenó su crisis de salud. “No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones”, expresó.

Belinda reconoció que esta no es la primera vez que su cuerpo reacciona ante el agotamiento, pues en varias ocasiones ha tenido que ser atendida de urgencia por la misma razón. “El cuerpo resiente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien”, comentó con sinceridad.

Actualmente, los médicos le están realizando estudios para determinar con exactitud su estado de salud. “Ahorita apenas están checando y haciendo los estudios, y toma un tiempo, entonces no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila en este momento”, afirmó la artista, sin entrar en más detalles.

La noticia generó una avalancha de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes le han pedido que priorice su bienestar. A pesar de este contratiempo, Belinda sigue enfocada en su carrera y espera recuperarse pronto para asistir a Premio Lo Nuestro 2025, evento en el que está nominada en dos categorías.

