Belinda confesó cómo las críticas en redes sociales la afectan: “Me encerraba y no quería salir”

Belinda suele ser blanco de críticas y ataques en redes sociales que, lejos de ser indiferentes para ella, le afectan mucho. Así lo aseguró la propia cantante recientemente.

Hace dos semanas, Belinda participó en una charla como parte de la Semana de la Música Latina de Billboard, donde compartió cómo las críticas que recibe en redes sociales le afectan.

“Yo siempre he sido una niña extrasensible desde chiquita, siempre todo me afectaba. Me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura. Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro, soy súper… Todo, todo me afecta, me afectaba, ahora menos”, reveló la cantante mexicana.

Belinda confesó que en un momento las críticas la afectaron tanto que decidió encerrarse y evitar el contacto con el mundo exterior.

“De repente las críticas me dolían, y me encerraba y ya no quería salir, y me deprimía”, confesó.

Afortunadamente, la cantante encontró en la música la manera de canalizar esas emociones y transformarlas en algo que la hiciera sentir más segura y fuerte.

“Me metí en el estudio y agarré todos los comentarios que decían de mí y escribí una canción que se llama ‘La Mala’”, dijo.

“La mala” se publicó en agosto e incluye frases como: “Dicen que soy la mala reputa-ción, que tengo un hueco donde va mi corazón”.

Recientemente, Belinda fue duramente criticada tras sufrir una caída durante su participación en el desfile de L’Oreal en París a finales de septiembre.

¿Qué le pasó a Belinda en el desfile?

El fin de semana pasado, Belinda fue una de las artistas invitadas a modelar en la pasarela del desfile de la colección Primavera/Verano 2025 de L’Oreal.

Al de salir, la cantante dio apenas unos pocos pasos, tropezó y cayó al suelo. De inmediato, la cantante brasileña Anitta, quien también participaba en el desfile, se acercó y la ayudó a levantarse.

En sus redes sociales, Belinda se ha tomado a situación con mucha calma y humor. De hecho, ella misma ha compartido el video de su caída con mensajes positivos.

Aunque la cantante se tomó todo con humor, el incidente si le afecto. Belinda confesó que luego del desfile lloró mucho. “Me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!”, dijo.

Seguir leyendo: