Belinda reveló lo que la inspiró a componer “La mala”, su nueva canción

Belinda está por lanzar su nueva canción: “La mala”, un tema para el que la cantante mexicana ha estado inmersa en una gran producción, tanto musical como audiovisual para el video que acompañará el lanzamiento.

El lunes, Belinda compartió un video en el que muestra alguno fragmentos de cómo fue el proceso de producción de “La mala”. “Creo que el reto en ‘La mala’ es mezclar los diferentes ritmos y géneros. No es nada fácil mezclar todos los sonidos regionales con un beat de trap”, dice la cantante en el video.

En la publicación, la cantante mexicana adelanta que los rumores y mitos sobre ella son los que la inspiraron a componer esta canción, porque –asegura– muchos creen que ella es mala.

“Tiene una letra muy poderosa y yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento”, afirma. “La gente piensa que tengo un hueco en el corazón, que soy mala (…) y yo digo ‘¿de qué hablan?’, ni me conocen”, agrega.

Esta semana, Belinda también sorprendió con un atrevido cambio de look para el video musical que acompañará la canción, que la cantante lanzará el próximo 15 de agosto.

“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look. Antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora hasta las cejas”, escribió la cantante en una de sus Historias de Instagram.

En la misma publicación, Belinda expresó su agradecimiento por esta nueva etapa de su vida llena de cambios. “Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo”, indicó.

El cambio de look de Belinda llega un par de semanas después del anuncio de su nueva canción: “La mala”, de la que adelantó el video será como una mini película. “48 horas sin parar”, reveló la cantante.

En julio, Belinda anunció que estaba por lanzar música nueva sin dar muchos detalles.

En ese momento, la cantante mexicana publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece sentaba a la orilla de una piscina en bikini mientras fuma de una hookah. Todo para advertir que se convertirá en una mujer “muy mala” en su próximo sencillo.

