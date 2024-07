Belinda quería cobrar por asistir a la Marcha del Orgullo LGBT+

Belinda se distingue por asistir a eventos de firmas de renombre, pero ahora ha sido expuesta por uno de los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, quien dice que la cantante quería cobrar un millón de pesos por asistir al evento.

¿”Cactus” de Belinda con indirectas para su ex Christian Nodal?

Angelo Diep, presidente del comité organizador de la marcha (que se llevó a cabo el 29 de junio, iniciando en Avenida Reforma y concluyó en el Zócalo con varias presentaciones musicales), comentó sobre las supuestas exigencias de la cantante: “Tuve unos rollos ahí con Belinda, pero no fue así. Los mensajes sí existen, nada es falso, yo tengo todos los mensajes de cómo fueron cobrando las partes los representantes, pero Belinda siempre ha sido parte de nuestra población aliada, entonces yo sé que todos tienen que cobrar, yo sé que todos tienen que comer”.

Diep agregó que hubiera sido muy bueno que la artista interpretara algunos temas durante la marcha: “A veces creo que necesitamos que, si nosotros también nos apoyamos tanto, y si les llenamos un lugar, vamos, que (las cantantes) vengan con nosotros a apoyarnos. ¿Tres canciones? Creo que no les va a quitar mucho tiempo de su vida. De todos modos saludos a Belinda, hermosa, sí quisiste cobrar un millón, no te hagas, tengo los mensajes, pero yo soy Belifan, y es lo que es”.

Belinda y Natanael Cano se muestran vulnerables en “300 noches”

El organizador dijo que varias famosas han acudido a la Marcha del Orgullo sin cobrar: “Si Alejandra Guzmán, que estamos hablando que tiene más de 30 años de carrera, vino gratis, Maite Perroni, Gloria Trevi, JNS, ¿por qué no tú un ratito, mi Beli hermosa? Amamos “El Sapito”, nos encantaría verte. Amamos también a Danna Paola, que no nos quiso cobrar un solo peso”.

Hasta el momento, Belinda no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Angelo, ni sobre la Marcha del Orgullo 2024. Ella hace unos días fue objeto de polémica al no decir una palabra a los reporteros que la esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, recibiendo críticas por “disfrazarse” como si fuera empleada de una aerolínea para pasar desapercibida, lo cual no logró.

Sigue leyendo: