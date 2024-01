¿”Cactus” de Belinda con indirectas para su ex Christian Nodal?

Belinda ha preparado una bomba musical que explotará a finales de este mes, hecho que anunció varias semanas atrás y que ha ido tomando forma poco a poco. En el curso de las últimas semanas, la artista ha dejado pistas sobre su retorno a la música, iniciando a mediados de diciembre cuando compartió que su árbol navideño en 2023 era un cactus iluminado por lucecitas, acompañado de una foto y emojis de un cactáceo en la descripción.

Sin embargo, el lunes pasado, Belinda hizo oficial su regreso musical al actualizar su foto de perfil en redes sociales, revelando una imagen de sus ojos. Estos ojos inmediatamente evocaron a la relación que mantuvo con el cantante Christian Nodal cuando ambos fueron coaches en La Voz. Aunque su relación casi culmina en matrimonio, una dolorosa ruptura terminó con el compromiso.

Ahora parece que Belinda está lista para compartir su verdad, y las pistas que ha ido dejando nos conducen al lanzamiento de “Cactus”, un título que probablemente no fue seleccionado al azar. Esto se evidencia en la estética de forajido que Nodal adopta, firmando bajo el color verde en redes sociales y presentándose como un personaje de película del oeste durante su último tour. La referencia al desierto, el medio oeste y el cantante es clara.

La canción estará disponible en plataformas de streaming el 31 de enero, y en redes sociales ya se han compartido algunos vistazos a los detalles que Belinda ha decidido incluir en el fondo de la canción. En fotos del próximo video, se la puede ver con el mismo vestido que usó al comprometerse con Nodal, un vestido rosa. Además, la cantante ha conectado la canción con “Ya no somos ni seremos” al utilizar el mismo modelo de automóvil en el videoclip.

El próximo álbum de Belinda llevará el título de “Indomable” y marca su regreso a la música después de 10 años, ya que su último álbum, Catarsis, se lanzó en 2013. La artista ha compartido que este disco es muy personal y nuevo, confesando en un concierto a finales de 2023 que todas las canciones tienen dedicatorias específicas. Aunque siempre ha sido reservada, reveló que logró hacer catarsis a través de la música.

Belinda también destacó que es la única autora de sus canciones, lo que hace que este material sea auténtico y verdadero. Aunque es probable que escuchemos la historia detrás de su relación con Nodal, también se espera que se revelen detalles sobre otras exparejas que la han acompañado en el pasado. La artista confesó sentir nerviosismo ante el lanzamiento de su primer sencillo, aumentando la expectación entre sus seguidores.

Así fue la reacción de Belinda al tatuaje de Lupillo Rivera: ‘Demostrar Amor'”

Belinda se encuentra en el centro de la atención debido a un peculiar detalle compartido por sus exparejas: tatuajes dedicados a la cantante. Un ejemplo notable es el tatuaje que Christian Nodal se realizó, plasmando los ojos de la artista en su pecho.

Lupillo Rivera, otro de los exnovios de Belinda, también inmortalizó su relación a través de un tatuaje, llevando el rostro de la cantante en uno de sus brazos. La reacción de Belinda ante este gesto fue revelada por el hermano de Jenni Rivera durante una entrevista con el locutor Gabriel Roa.

Lupillo abordó el tema del tatuaje en la entrevista, expresando su desconcierto ante la crítica recibida por parte de la prensa y el público. Señaló que, en lugar de cuestionar su decisión, las mujeres podrían haber reflexionado sobre su propia relación, comentando: “A ver tú, llevamos casados 15 años y no te has tatuado ni una vez, no me quieres”.

Recordó el momento en que tomó la decisión de hacerse el tatuaje en honor a Belinda, mencionando que ella estaba revisando sus redes sociales y notó a varios de sus fanáticos con tatuajes dedicados. Lupillo le propuso hacerse un tatuaje, a lo que Belinda respondió que aún no había encontrado al hombre que se tatuaría su cara.

Lupillo cumplió su promesa durante un viaje a Las Vegas, donde encontró un tatuador dispuesto a trabajar a altas horas de la madrugada. El proceso fue extenso, desde las 2 de la mañana hasta las 8, agradeciendo la intervención de la suegra del tatuador que facilitó la sesión.

Tras completar el tatuaje, Lupillo asistió a un programa matutino, generando especulaciones debido a sus ojos enrojecidos. La anécdota revela el esfuerzo detrás del tatuaje y la curiosa interpretación de quienes lo observaron. La reacción de Belinda al ver el tatuaje, narrada por Lupillo, quien compartió la experiencia mediante un Facetime. La cantante, al enterarse de este gesto, no pudo contener las lágrimas, según el relato de Lupillo, y su hermano reconoció la similitud del tatuaje con la imagen de Belinda.

