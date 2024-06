Belinda dice que le salieron llagas bucales al interpretar a Paola Durante en la serie “¿Quién Lo Mató?”

La serie “¿Quién Lo Mató?” trata acerca del asesinato del conductor mexicano Paco Stanley, y miembros del elenco principal, como Diego Boneta, Zuria Vega y Luis Gerardo Méndez, se sometieron a distintos procesos de maquillaje para lucir como sus personajes. Belinda interpreta a Paola Durante, y para ello modificó su apariencia, lo cual le provocó llagas bucales.

En una entrevista con Javier Risco la cantante habló al respecto: “Grabar y hablar con prostéticos en la boca es una chamba. O sea, yo tenía prostéticos además de brackets. Tenía prostéticos en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de atrás, para que la cara pues fuera completamente diferente a la mía ¿no? Y pues era muy complicado hablar, de repente no se me entendía. Yo después de la serie duré con llagas adentro de los labios yo creo que un mes. Hablaba y me dolía, era doloroso”.

La forma de hablar de Durante fue otro de los retos para Belinda, quien buscaba ser convincente en su interpretación: “El tono de Paola es muy específico, es muy diferente al mío, su manera de hablar. Pues justo era lo que queríamos lograr, justo esa era la meta, que Belinda desapareciera por completo y poder ponerme en los zapatos de Paola, desde el tono de pelo, cómo hablaba, cómo eran sus expresiones”.

La dura vida de Paola cuando estuvo privada de su libertad fue algo que afectó profundamente a Belinda cuando estudiaba el personaje: “En esa época en la que yo estoy representándola ella era muy joven, estaba vulnerable. Las entrevistas que hay de ella son mucho después, ya después de la cárcel, ya después de haber vivido todos estos traumas, tres años en la cárcel, siendo juzgada, todo el mundo le decía “asesina”, o sea, lo que es que te llamen así no me lo puedo ni imaginar. (Paola Durante pasó un año y nueve meses en prisión, de acuerdo a lo que ésta misma comentó en el canal de YouTube que estrenó hace unos días).

Sin embargo, el apoyo que recibió Belinda por parte del equipo de producción durante las grabaciones fue algo que la ayudó a no sentir tan pesado el trabajo: “Todo se hizo muy fácil, el trabajar con (el director) Humberto Hinojosa y con todo el equipo. Yo confié. Y simplemente leyendo, poniéndome los zapatos de (Paola), pues obviamente te vas metiendo más en la situación, y me dejé ir. Fue difícil imaginarse lo que ella vivió y cómo lo cuenta y demás”. Los próximos episodios de “¿Quién Lo Mató?” estarán disponibles en la plataforma Amazon Prime Video el 7 de junio, precisamente el aniversario 25 de la muerte de Paco Stanley.

Sigue leyendo: