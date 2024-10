¿Quién es el hombre al que Belinda le declaró su amor en redes sociales?

Belinda se mostró muy cariñosa con una persona en redes sociales. Recientemente, la cantante mexicana le expresó su amor a un hombre misterioso en su cuenta Instagram.

El martes, la cantante compartió una foto en sus historias de Instagram junto a un hombre llamado Tomás Palacios, a quien aseguró “querer mucho”.

Contrario a lo que muchos pensaron, se trata de un publicista que con el que ha estado trabajando la actriz y que recientemente la acompañó en su presentación en la Billboard Music Week.

Palacios compartió una foto en su Instagram junto a Belinda, la misma que la cantante reposteó en sus historias, para expresarle su cariño. “Amor infinito @belindapop”, escribió.

En su participación en la Billboard Music Week, Belinda aprovechó para de cómo la música la ha ayudado a conectar con su lado sensible y tener una mejor relación con esa parte de sí misma.

“Siempre he sido una niña extra sensible. Desde chiquita siempre todo me afectaba y me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura. Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro, todo me afecta, bueno, me afectaba, ahora menos”, dijo.

Belinda se unió al grupo de “solteras” de Shakira

Esta semana, Belinda compartió un carrusel en su cuenta de Instagram con varias fotos en las que muestra lo mucho que se divirtió en la fiesta de solteras de Shakira.

“La pasamos rico solteras, comiendo tomates y pizza”, escribió la cantante mexicana junto a un par de fotos junto a Shakira en las que ambas posan con varios tomates en las manos.

En otra de las fotos se ve a Belinda posar junto a Shakira, Danna y Kenia Os. A la fiesta también asistieron Greicy, Farina, Sheinnys Palacios, Eliane Gallero y Karolina Kurkova.

Shakira también compartió varias fotos y videos de la celebración que le organizó su gran amiga Lele Pons. La fiesta fue una autentica reunión entre amigas con música, pizza e incluso una piñata.

