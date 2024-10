Panel de mujeres de Billboard: Danna Paola, Mon Laferte y Belinda destacan el valor femenino

En el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, celebridades como Danna Paola, Mon Laferte y Belinda participaron en un panel que resaltó la importancia y fortaleza de la mujer en la industria musical.

Durante el panel, Mon Laferte expresó su satisfacción al notar un cambio positivo en el papel de la mujer en la música. Según ella, el avance es evidente tanto en el escenario como en los roles técnicos.

“Yo siento que el mundo está cambiando positivamente. Lento, pero está cambiando. Cuando empecé en la música éramos menos las mujeres, no solo en el escenario, sino detrás del escenario. Veo mujeres técnicas, ingenieras de audio, productoras, y eso habla de que hay un cambio en el mundo”, afirmó, aludiendo al creciente espacio que las mujeres han ganado en la industria.

Belinda, por su parte, compartió su experiencia enfrentando los prejuicios que la rodeaban cuando decidió aventurarse en un nuevo género musical.

Habló de cómo recibió apoyo de otros artistas, mencionando específicamente a Natanael Cano como una inspiración. “Hace tres o cuatro años me dijeron que ese género no era para mujeres, que no iba a poder grabar esas canciones. Natanael Cano me inspiró muchísimo. La vida va cambiando cuando haces las cosas sintiéndolas y luchando por lo que quieres”, dijo, destacando la importancia de asumir riesgos y desafiar los estereotipos.

Danna Paola también tomó la palabra para abordar el poder de la sororidad en la música y cómo las alianzas entre mujeres están transformando la industria.

Según ella, estos lazos son esenciales para avanzar y fortalecer el papel femenino. “Son importantes y necesarias. Hablamos entre nosotras y se mueve el mundo. El poder voltearnos a ver y saber que somos colegas y no competencia. Estamos haciendo un cambio muy grande. Las mujeres estamos tomando las riendas de todo. Aquí estamos shaking the world (sacudiendo al mundo)”, afirmó.

El evento, el cual se llevó a cabo en el icónico Miami Beach Fillmore, donde, desde el lunes, artistas y líderes latinos han compartido su visión y experiencia, también sirve como antesala de los Premios Billboard de la Música Latina.

