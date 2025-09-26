Bad Bunny habría recibido amenazas de muerte durante su Residencia en Puerto Rico

El cantante Bad Bunny, quien es uno de los más exitosos en la actualidad, se habría llevado tremendo susto durante su Residencia en Puerto Rico, luego de que se diera a conocer que fue objeto de amenazas de muerte.

Si bien su Residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’, celebrada en el Choliseo de Puerto Rico, concluyó el pasado 20 de septiembre, fue hasta hace unas horas que se compartió que la vida del ‘Conejo Malo’ pudo estar en peligro.

La información anterior fue difundida por el periodista Jay Fonseca, quien detalló que la amenaza en contra de Bad Bunny era tan real que hasta el mismo FBI se involucró en las investigaciones.

“Había un amenaza de muerte creíble. O sea, la alerta era mayor porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny“, detalló el citado periodista sobre este incidente.

Aunque las amenazas en contra de Bad Bunny fueron por medio de las redes sociales, ese no fue un impedimento para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y reforzaran las medidas de seguridad en la última presentación del reguetonero en la isla que lo vio nacer.

“Estaban particularmente sigilosos de la seguridad en el Choli porque había una creíble amenaza contra Bad Bunny. Después se dieron cuenta de que era una persona que tenía serios vicios, pero aparenta ser que la persona estaba armada y todo“, relató el mismo reportero.

Jay Fonseca concluyó su reporte señalando que, aunque nadie lo notó, la Residencia de Bad Bunny estuvo muy bien vigilada por fuerzas locales y federales, no solo por las amenazas en contra de Bad Bunny, sino que también por las personas de alto nivel que se dieron cita a sus shows.

“Por si usted no lo sabe, el evento de Bad Bunny fue tan grande que había seguridad federal en Puerto Rico. Había seguridad de hasta el Servicio Secreto, en un momento dado, porque estaba la jueza Sonia Sotomayor. O sea, aquí había seguridad de mucho mayor nivel, a lo normal en el Choliseo”, concluyó.

