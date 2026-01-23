Denuncian que ICE arrestó a padres venezolanos en Portland mientras buscaban atención médica para su hija

Una familia originaria de Venezuela fue detenida por agentes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se dirigía a un hospital para que su hija de siete años recibiera atención médica, un hecho ocurrido en las inmediaciones de Portland.

La detención ocurrió durante la mañana del viernes 16 de enero, luego de que los padres decidieran trasladar a la menor a un centro médico tras presentar sangrado nasal y malestar general. Al llegar al estacionamiento del hospital, la familia fue interceptada por varios vehículos sin identificación visible.

De acuerdo con una amiga cercana a la familia, el padre de la niña, Yohendry De Jesús Crespo Álvarez, explicó a los agentes que se trataba de una emergencia médica, sin embargo, fue detenido en el lugar. Pese a que solicitó que la madre continuara con la menor hacia el hospital, ambos también fueron retenidos por las autoridades, de acuerdo con lo publicado por el medio local The Oregonian.

Horas más tarde, el hombre logró comunicarse con personas cercanas y confirmó que la familia permanecía junta tras la detención. Indicó además que el vehículo había quedado estacionado en el área de emergencias del hospital, información que fue corroborada al día siguiente con apoyo de la organización Portland Immigrant Rights Coalition (PIRC).

El centro médico, Adventist Health, afirmó que no tuvo participación en el operativo ni coordinación con agencias federales. A través de un portavoz, el hospital señaló que no puede confirmar si una detención ocurrió en su estacionamiento, pero negó cualquier colaboración con fuerzas del orden.

Confirman detención de venezolanos

Posteriormente, registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que los padres, Darianny Liseth Gonzalez De Crespo y Yohendry De Jesús Crespo Álvarez, fueron trasladados al Centro de procesamiento de inmigración de Dilley, en Texas, un centro de detención para familias migrantes. No existe información pública sobre la situación de la menor, ya que los sistemas federales no muestran datos de personas menores de edad.

ICE detains family seeking emergency care for child at Portland hospital https://t.co/XJjRFh0ymS — The Oregonian (@Oregonian) January 23, 2026

Según personas cercanas, la familia ingresó a Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024 y solicitó asilo mediante la aplicación CBP One, recibiendo inicialmente una audiencia programada para 2028. Posteriormente iniciaron el proceso formal de asilo y se encontraban a la espera de una respuesta.

El caso fue reportado inicialmente por el medio local The Oregonian y ha motivado reacciones de autoridades electas. La congresista demócrata Maxine Dexter manifestó que ninguna familia debería enfrentar el riesgo de una detención mientras busca atención médica para un menor. En la misma línea, el legislador estatal Ricki Ruiz calificó la situación como inaceptable.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes señalaron que el caso refleja los efectos del retiro de políticas federales que anteriormente limitaban los operativos migratorios en lugares considerados sensibles, como hospitales, escuelas y templos religiosos, medidas eliminadas durante la actual administración del presidente Donald Trump.

