Apremian a padres indocumentados con hijos nacidos en EE UU a sacar pasaportes

Si están pensando en regresar a su país de origen y llevarse a sus hijos nacidos en Estados Unidos con ustedes, no olviden sacarles su pasaporte estadounidense; y de ser posible la doble nacionalidad.

“Una ciudadana estadounidense estuvo detenida casi un mes por un error que muchos padres cometen, se llevó a su hija a vivir a México, sin antes sacarle el pasaporte estadounidense, y estando allá se le hizo fácil sacarle un acta de nacimiento mexicana”, relató el abogado Alex Gálvez.

Señaló que cuando la madre regresó, presentó el acta de nacimiento estadounidense de su hija, pero los oficiales de migración se dieron cuenta que también tenía otra acta de nacimiento como mexicana.

“El resultado fue que la detuvieron 28 días”, dijo.

La recomendación del experto en migración a los padres es que si ya no aguantan la presión de Trump, y planean regresar a sus países, antes de hacerlo se aseguren de obtener el pasaporte estadounidense de sus hijos para evitarse problemas cuando ellos quieran regresar.

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González platica con los hermanos Picos. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Cuando María Elena López y su esposo Susano López se enteraron hace dos años que Donald Trump andaba en campaña para volver a la presidencia de Estados Unidos, solicitaron de inmediato los pasaportes de sus dos hijas.

“A pesar de que no tenemos documentos, no estamos planeando regresar a México, pero por si nos detienen los agentes de migración, decidimos que a nuestras dos niñas nacidas en Estados Unidos había que sacarles su pasaporte estadounidense”, dijo María.

Sus dos hijas nacidas en Los Ángeles recibieron su pasaporte estadounidense al mismo tiempo.

“Ellas ahora tienen 13 y 14 años, y no nos atreveríamos a sacarlas del país sin ese documento que es esencial. Para nosotros, no basta con sus actas de nacimiento estadounidense, es necesario que cuenten con un pasaporte”.

Por otra parte, dijo que esperan muy pronto tramitar a las menores, la doble nacionalidad en el Consulado de México en Los Ángeles.

“Ya lo tenemos planeado para que estén protegidas por los dos lados”.

El consulado de México en Los Ángeles reveló que la demanda por la doble nacionalidad aumentó mucho en el primer año del segundo mandato del presidente Trump.

“El año pasado se realizaron un total de 6,338 registros de nacimiento, lo que representa un aumento del 161% respecto a 2024”.

El que los niños y jóvenes de padres indocumentados cuenten con la doble nacionalidad es muy importante en caso de que los lleven a vivir a México, ya que son reconocidos como mexicanos y pueden inscribir a sus hijos en las escuelas sin problema alguno.

Los hermanos Picos ya son mexicanos. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Acta de nacimiento por inscripción

El Consulado General de México en Los Ángeles dio a conocer a través de un comunicado, que emitieron la primera acta de nacimiento a través del trámite de inscripción, lo cual es un avance significativo para garantizar el derecho a la nacionalidad mexicana a descendientes de padre o madre mexicanos.

“El acta de nacimiento a través del trámite de inscripción, antes solo se podía hacer en el registro civil de México; y este procedimiento aplica cuando el padre mexicano no está en el radar ni hay un acta de matrimonio de los padres”, explicó un vocero del Consulado de México en Los Ángeles.

Las primeras actas de nacimiento por medio del trámite de inscripción fueron para los hermanos Jonathan Alonso y Joseph Concepción Picos, quienes durante años habían intentado obtener su registro de nacimiento mexicano.

“La falta de localización del padre para el reconocimiento, así como la inexistencia del acta de matrimonio de sus progenitores, había representado un obstáculo. Gracias a la inscripción de nacimiento, hoy cuentan con un documento que reconoce su nacionalidad mexicana y les abre la puerta al ejercicio pleno de sus derechos”, explicaron en el Consulado.

La inscripción de nacimiento permite reconocer en México un nacimiento ocurrido en el extranjero, que implica transcribir a un acta de nacimiento mexicana el contenido de un acta de nacimiento estadounidense, siempre que se acredite que alguno de los padres es mexicano.

El consulado dio a conocer que el nuevo trámite de inscripción es resultado, en gran medida, de la simplificación de requisitos y procedimientos impulsados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar los procesos, homologar criterios y, sobre todo, mejorar el bienestar y la experiencia de las personas usuarias en las oficinas consulares.

“Una de las cosas con las que había soñado desde que era un niño era conectar con lado paterno de mi familia y tener un sentido de la cultura. Y hoy finalmente se me ha hecho el sueño realidad”, dijo Jonathan Picos.

“Honestamente el proceso fue más suave de lo que esperaba, y se dio en un par de semanas, y todos fueron muy hospitalarios”, agregó.