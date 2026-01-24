Niño de Iowa llora tras partido de futbol, compañero lo amenaza con deportación por ser inmigrante

Un niño estadounidense de 12 años se volvió viral en redes sociales después de romper en llanto durante un partido infantil de futbol en Iowa, ya que un compañero del equipo contrario lo amenazó con que el presidente Donald Trump lo detendría y deportaría por ser un inmigrante indocumentado.

El menor, identificado como Max, acababa de celebrar la victoria de su equipo en un torneo local cuando el portero rival le dijo que era un “migrante indocumentado” y que Trump lo enviaría de regreso a otro país.

Max explicó que nació en Estados Unidos y que no es inmigrante, pero que su apariencia física, influenciada por los rasgos asiáticos de su madre, originaria de Tailandia, fue motivo de la agresión verbal.

Max llora tras ganar partido, lo “amenazan” con deportarlo

El momento fue grabado por su madre, Mtee Tet, y compartido en redes sociales, generando miles de

reacciones y comentarios de apoyo.

En el video, Max se muestra visiblemente afectado, relatando entre lágrimas cómo fue señalado como extranjero pese a ser ciudadano estadounidense.

La publicación generó un debate sobre cómo el discurso político y las políticas migratorias pueden influir en la forma en que los niños interactúan entre sí y perciben su identidad.

Tet informó que la familia que las autoridades correspondientes y que se está investigando el incidente en el contexto del torneo. La madre también señaló que su intención al difundir el video no era provocar polémica, sino mostrar el impacto que ciertas palabras y actitudes pueden tener sobre los menores.



“Mi esperanza es que este momento fomente la reflexión y la compasión. La división y el odio que vemos en el país están llegando a nuestros hijos, y eso es desgarrador”, expresó Tet.

