Zar fronterizo le advierte a la gobernadora de Virginia que inundará las calles de agentes de ICE

Ante la negativa de Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes carentes de estatus legal, el zar fronterizo Tom Homan le advierte que nada le impedirá cumplir con su misión en comendada por el presidente Donald Trump y miles de agentes fronterizos pronto serán desplazados hacia varias ciudades.

El expolicía de 64 años prometió dedicar más recursos a Virginia después de que la demócrata al frente de su gobierno firmó una orden ejecutiva donde anuló la obligatoriedad de colaborar con ICE.

Bajo dicho enfoque, Homan pretende replicar estrategias ya probadas con éxito en lugares como Nueva York, California, Oregón e Illinois, donde miles de inmigrantes considerados peligrosos para el resto de los ciudadanos ya han sido puestos de retorno a sus naciones de origen.

“Lo dije desde el primer día: los miles de agentes que estamos incorporando van a inundar las ciudades santuario. Tenemos que hacerlo porque ustedes crearon un problema cuando lanzaron algunas amenazas a la seguridad pública en las calles”, señaló durante su participación en el podcast Ruthless.

Una de las primeras órdenes firmadas por Abigail Spanberger como gobernadora de Virginia fue para dejar de cooperar con ICE. (Crédito: Steve Helber / AP)

El zar fronterizo reconoció estar decepcionado por lo que, bajo su óptica fue un doble discurso empleado por la exoficial de inteligencia Abigail Spanberger sólo para obtener el voto de los ciudadanos y convertirse en gobernadora.

“Recuerdo sus anuncios de campaña. ‘Soy agente de la ley. Rescaté a niños del tráfico sexual’. He visto los anuncios. Ella dejó de ser una agente del orden público y se convirtió en política. ¿Dónde están todos esos comerciales que hizo sobre apoyar a los agentes del orden?”, enfatizó.

Cabe señalar que Spanberger es la primera gobernadora en la historia de Virginia y la mayor parte de su campaña señaló estar dispuesta a cooperar con ICE.

Ahora, con su sorpresivo cambio de posición, parece haberse ganado el repudio de Tom Homan quien anticipa un desgastante roce con la responsable de lo que ocurra en Virginia.

“Espero que podamos trabajar juntos, pero esto no tiene buena pinta. No nos van a detener. Pueden quedarse al margen y observar. ¡Qué vergüenza, pero no nos van a impedir que cumplamos esta misión!”, advirtió.

