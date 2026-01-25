Minneapolis desafía el frío y rinde homenaje a Alex Pretti, asesinado por agentes federales

Cientos de residentes de Mineápolis se enfrentaron al intenso con temperaturas cercanas a 23 °F, para rendir homenaje a Alex Pretti, el hombre de 37 años que murió tras recibir disparos de agentes federales durante las recientes redadas migratorias en la ciudad.

A pesar del clima bajo cero, vecinos de Mineápolis y de la vecina Saint Paul se congregaron el sábado en marchas y vigilias al aire libre. Uno de los eventos más significativos terminó cerca del cruce de la avenida Nicollet con la calle 26 Este, el lugar donde Pretti fue asesinado por agentes del ICE.

Durante la concentración, los asistentes llevaron velas y pancartas en señal de solidaridad, mientras la zona estaba custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por la Guardia Nacional de Minnesota y policías locales.

Imágenes y videos difundidos en redes muestran que Pretti se encontraba entre manifestantes cuando fue rodeado por agentes federales y, posteriormente, recibió disparos mientras estaba en el suelo. Aunque las autoridades afirmaron que portaba un arma, las grabaciones no muestran que la haya utilizado.

Las operaciones federales en Mineápolis implican un despliegue masivo de agentes de inmigración, muy superior a la fuerza policial local, y fueron ordenadas por el gobierno de Donald Trump a principios de enero como parte de su ofensiva contra el narcotráfico y la inmigración irregular.

Seguridad reforzada y presencia de la Guardia Nacional

Durante las manifestaciones en protesta por la muerte de Alex Pretti, las fuerzas policiales, junto con la Guardia Nacional de Minnesota, establecieron un perímetro de varios bloques alrededor de la zona del incidente, restringiendo el tránsito y garantizando la seguridad de los participantes en las vigilias.

Según imágenes compartidas en redes sociales, Pretti intentó mediar entre los agentes y los manifestantes antes de ser abatido. Los videos muestran cómo varios oficiales forcejearon con él y dispararon mientras estaba en el suelo, aunque en las grabaciones no se aprecia que el enfermero utilizara un arma.

Pretti murió tras tratar de interponerse entre agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones.

En un momento dado varios agentes rodearon al hombre y forcejearon con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando estaba en el suelo, según han mostrado numerosos vídeos del suceso volcados en internet.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, ha acusado al hombre de “terrorismo doméstico” y aseguró que la víctima “atacó a los agentes” con “la intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.

Sin embargo, en ninguno de los vídeos del incidente se ha podido ver a Pretti echando mano de un arma.

La muerte de Renee Godd

La muerte del enfermero ha supuesto el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

