¿Cuáles son los estados donde más están aumentando las tasas de interés de los préstamos para automóviles?

Durante el primer trimestre de este año, la deuda general de los hogares estadounidenses alcanzó un máximo histórico, según un informe de la Reserva Federal de Nueva York, y entre los mayores saldos adeudados se encuentran los préstamos para automóviles, los cuales alcanzaron los $1,69 billones de dólares.

Y ante el reciente aumento en la tasa de interés promedio de los préstamos para automóviles del 2.2% y el ajuste a los tipos de interés de la FED de 25 puntos básicos, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó un análisis para determinar cuáles son los estados donde la tasa de interés para préstamos de automóviles está siendo más alta.

“Los préstamos para automóviles son, lamentablemente, una necesidad para muchos estadounidenses, pero existen muchas maneras de reducir los intereses a pagar. Por ejemplo, puedes comparar varias ofertas de préstamos, comprar un vehículo usado o dar un pago inicial considerable”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Según la investigación de WalletHub, estos son los estados con las tasas de interés más altas:

Dakota del Norte

Maine

Nuevo Hampshire

Vermont

Idaho

Carolina del Norte

Arizona

Virginia Occidental

Oklahoma

Arkansas

De acuerdo con el análisis, Dakota del Norte se posiciona de primero en la lista como el estado con el mayor aumento en las tasas de interés de los préstamos para automóviles este año 2026, con un incremento promedio de alrededor del 2.2%.

“Antes de comprar un auto, también es importante tener buenas finanzas con otros tipos de crédito, como las tarjetas de crédito, ya que un buen historial crediticio se traduce en tasas de interés más bajas. Finalmente, siempre puedes refinanciar tu préstamo automotriz en el futuro para reducir la tasa de interés”, señaló Lupo.

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