Los estadounidenses que se acercan a la jubilación cuentan con distintas edades para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social, pero elegir cuándo hacerlo puede marcar una diferencia importante en sus ingresos mensuales. Para facilitar estas decisiones, el gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva legislación que busca hacer más comprensibles las condiciones del programa federal, especialmente para quienes todavía no tienen claro cuándo les conviene solicitar sus pagos.

La Ley de Claridad sobre la Edad para Reclamar Beneficios entró en vigor el 20 de noviembre, según informó la Casa Blanca. La legislación establece que la Administración del Seguro Social (SSA) deberá modificar los términos que utiliza para identificar las distintas edades en las que los estadounidenses pueden comenzar a recibir sus prestaciones.

El cambio contempla tres denominaciones principales: la edad de 62 años, conocida anteriormente como edad de elegibilidad temprana, pasará a llamarse “edad mínima de prestación mensual”. La edad de jubilación completa, que para muchas personas es de 67 años en 2026, será identificada como “edad estándar de prestación mensual”.

Finalmente, los 70 años recibirán el nombre de “edad máxima de prestación mensual”, en sustitución del término crédito por jubilación tardía.

La nueva ley no modifica la edad en la que los trabajadores pueden comenzar a cobrar el Seguro Social ni aumenta o reduce directamente los cheques mensuales. Su objetivo es facilitar la comprensión de las reglas para que los beneficiarios puedan tomar decisiones mejor informadas sobre su retiro.

“Esta ley facilitará a los estadounidenses que han trabajado duro toda su vida la toma de decisiones informadas sobre sus beneficios de jubilación del Seguro Social”, declaró el representante Lloyd Smucker, republicano por Pensilvania, quien presentó la iniciativa junto con el representante demócrata Don Beyer, de Virginia.

El proyecto recibió respaldo bipartidista en el Congreso. La Cámara de Representantes lo aprobó y posteriormente el Senado dio su autorización por unanimidad, antes de que el presidente Trump lo promulgara. La SSA tendrá un plazo de un año para actualizar la terminología en sus documentos impresos y plataformas digitales, por lo que los cambios podrían no aparecer inmediatamente para todos los usuarios.

Cómo cambiará la edad para solicitar el Seguro Social

Aunque la legislación no modifica los beneficios económicos, la nueva terminología busca evitar confusiones sobre las consecuencias de solicitar la jubilación a distintas edades. Un estudio de 2023 realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) encontró que utilizar nombres más sencillos ayudaba a comprender mejor las reglas del programa y favorecía que algunas personas retrasaran su solicitud.

Esto es importante porque comenzar a cobrar a los 62 años puede reducir los pagos mensuales hasta un 30% respecto a esperar hasta los 67 años. De acuerdo con datos federales de 2025, al menos el 53% de los beneficiarios solicitaba sus prestaciones a la edad mínima.

Por ejemplo, una persona que tiene derecho a recibir $1,000 dólares mensuales a los 67 años obtendría aproximadamente $700 dólares si comienza a cobrar a los 62. En cambio, si espera hasta los 70 años, su beneficio podría aumentar a unos $1,240 dólares mensuales.

Las cifras promedio de 2026 también muestran diferencias importantes. Según los datos de junio de la SSA, los beneficiarios de 62 años reciben aproximadamente $1,451.50 dólares al mes, mientras que quienes comienzan a cobrar a los 67 años perciben $2,037.51 dólares. Para quienes esperan hasta los 70 años, el promedio alcanza los $2,264.98 dólares mensuales.

Estas cantidades varían dependiendo del historial laboral y los ingresos de cada trabajador. Además, los cambios llegan mientras el Seguro Social enfrenta preocupaciones financieras por el agotamiento proyectado de sus fondos de reserva durante los próximos años, un escenario que podría provocar reducciones de hasta el 22% en los pagos si no se toman medidas para cubrir el déficit.

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