Durante las últimas seis jornadas, el peso mexicano ha tenido que enfrentar un fuerte desafío debido al despunte en la cotización con el dólar. A pesar de los escándalos que han cimbrado los mercados de la economía de los Estados Unidos, las decisiones monetarias referentes a las tasas de interés tanto de México como de nuestro país, han mantenido la cautela de los inversionistas y, especialmente, en aquellas denominadas en pesos, lo que ha afectado a la moneda mexicana.

Este jueves 26 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $19.67 pesos mexicanos en instituciones bancarias y en el mercado electrónico. Durante la apertura de la jornada, la divisa alcanzó los $19.69 pesos, un incremento del 0.47% respecto al precio anterior de $19.59 pesos, según datos de Dow Jones.

La cotización llega después de que el peso mexicano registrara su sexta sesión consecutiva de pérdidas. Durante las operaciones del miércoles 25 de noviembre, la moneda llegó a las 19.5855 unidades por dólar hacia el cierre de los negocios, lo que representó una depreciación del 1% frente a las 19.3960 unidades del martes.

Uno de los factores que mantiene la incertidumbre en los mercados es la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) realice un movimiento en su tasa de interés de referencia. Las expectativas sobre la política monetaria estadounidense influyen en el atractivo de las inversiones denominadas en dólares y pueden modificar la demanda de otras divisas, entre ellas el peso mexicano.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio interbancario cerró el miércoles en $19.5948 pesos por dólar. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que registra movimientos durante todo el día, el precio de cierre del miércoles 25 de noviembre se ubicó en $19.60 pesos por unidad. Esta referencia permite observar la evolución de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen los bancos a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $19.7040 pesos por dólar para este jueves 26 de noviembre. Esta cotización oficial funciona como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, pero no representa necesariamente el precio disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $19.3668 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este jueves 26 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $19.3459 pesos a la compra y $19.7921 pesos a la venta. Estos valores representan referencias generales, ya que cada institución establece sus propios precios y puede modificarlos durante el día. Estas son las cotizaciones registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $18.70 pesos y venta en $20.30 pesos.

BBVA México : compra en $18.22 pesos y venta en $19.66 pesos .

: compra en $18.22 pesos y . Banco Azteca: compra en $18.10 pesos y venta en $19.94 pesos.

Banamex: compra en $19.02 pesos y venta en $20.08 pesos.

y venta en $20.08 pesos. Banorte: compra en $18.40 pesos y venta en $19.90 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus divisas a esta institución. En cambio, BBVA México registra el precio de venta más bajo, lo que beneficia a quienes desean comprar dólares.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, las variaciones del tipo de cambio también tienen un efecto directo en el dinero que reciben sus familiares en México. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, por lo que la cantidad de pesos entregada por cada dólar puede cambiar dependiendo del servicio utilizado. Estas son las referencias disponibles para este jueves 26 de noviembre:

Western Union: $19.31 pesos por dólar.

MoneyGram: $20.09 pesos por dólar.

Wise: $19.46 pesos por dólar.

La depreciación del peso mexicano durante las últimas seis jornadas representa un cambio relevante para el mercado cambiario, pues un dólar más caro incrementa el valor en moneda mexicana de los envíos realizados desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, encarece las compras y obligaciones denominadas en dólares para quienes realizan operaciones desde México, mientras la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal continúa influyendo en la relación entre ambas divisas.

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