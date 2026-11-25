Las familias estadounidenses están encontrando nuevas formas de apoyar el futuro económico de sus hijos, especialmente a través de programas de inversión que permiten construir un patrimonio desde edades tempranas. En medio de la temporada navideña, las aportaciones familiares están cobrando protagonismo y convirtiendo las cuentas infantiles en una alternativa de ahorro que despierta cada vez más interés.

Las llamadas Cuentas Trump ya superaron los $1,000 millones de dólares en contribuciones personales, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro. Más de 3 millones de amigos y familiares han realizado depósitos en estas cuentas destinadas a menores de 18 años.

Al sumar las donaciones filantrópicas y los depósitos iniciales de $1,000 dólares que realiza el gobierno federal para los niños elegibles, los activos acumulados en el programa ya superan los $9,000 millones de dólares.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó el crecimiento de las aportaciones y el interés de los estadounidenses por utilizar este mecanismo de inversión.

“El pueblo estadounidense está invirtiendo en las Cuentas Trump con una generosidad que representa los mejores instintos de nuestro carácter nacional”, declaró Bessent en un comunicado.

También señaló que el presidente Donald Trump buscaba facilitar las contribuciones para ayudar a los menores a comenzar a construir patrimonio desde pequeños.

Cómo funcionan las Cuentas Trump y quién puede recibir dinero

Las Cuentas Trump son instrumentos de inversión con beneficios fiscales creados para niños estadounidenses menores de 18 años que tengan un número válido de Seguro Social. Uno de sus principales incentivos es el depósito inicial de $1,000 dólares del gobierno federal. Este beneficio está disponible para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que cumplan los requisitos del programa.

Aunque las cuentas se crean para los menores elegibles, los padres o tutores deben reclamarlas antes de poder administrarlas o realizar aportaciones. Una vez activadas, pueden recibir depósitos de familiares, amigos y otras fuentes autorizadas.

Bessent también confirmó que el propio presidente Trump se sumó a quienes realizan contribuciones personales.

“Esta semana, el propio presidente se unió a los millones de estadounidenses que han realizado donaciones personales a cuentas individuales de Trump”, aseguró el secretario del Tesoro.

Cuánto pueden aportar familiares y empresas

El programa establece límites específicos para las contribuciones. Amigos y familiares pueden depositar hasta $5,000 dólares anuales en cada cuenta. Por su parte, los empleadores tienen permitido aportar hasta $2,500 dólares al año, siempre que se respete el límite general de $5,000 dólares.

Durante las fiestas navideñas, estas aportaciones pueden convertirse en una alternativa a los regalos tradicionales. Para realizar depósitos, los familiares pueden utilizar un código QR generado desde la aplicación de Cuentas Trump del menor.

El crecimiento del programa también cuenta con respaldo de importantes donantes privados. Michael y Susan Dell prometieron aproximadamente $6,250 millones de dólares para entregar aportaciones de $250 dólares a 25 millones de niños que cumplan los requisitos.

El Departamento del Tesoro había informado previamente que se habían creado alrededor de 70 millones de cuentas para menores elegibles. Los padres y tutores pueden consultar el procedimiento para reclamarlas mediante la aplicación oficial o el portal.

Con más de $9,000 millones de dólares en activos acumulados y millones de personas participando mediante aportaciones, las Cuentas Trump se han convertido en uno de los programas de inversión infantil con mayor respaldo financiero anunciado por el gobierno estadounidense.

También te puede interesar: