Los descuentos de temporada parecen tener más peso que las preocupaciones económicas para millones de familias en Estados Unidos. En medio de una inflación que continúa presionando los presupuestos domésticos, el comercio electrónico vuelve a demostrar su capacidad para atraer compradores durante uno de los días más importantes del calendario comercial.

Las ventas en línea del Black Friday podrían superar los $13,000 millones de dólares este año, de acuerdo con las proyecciones de Adobe Analytics. La firma estima que los consumidores estadounidenses gastarán entre $13,000 y $13,400 millones de dólares, una cifra que colocaría esta jornada entre los días de mayor actividad comercial digital de la historia.

El avance ya era evidente durante las primeras horas de la jornada. Hasta las 18:30 horas del este, los compradores habían desembolsado $9,700 millones de dólares en tiendas digitales, un incremento del 12.8% frente al mismo periodo del año anterior.

El gasto online seguirá creciendo durante el fin de semana

Las expectativas de Adobe también apuntan a un movimiento importante durante los días posteriores al Black Friday. Para el sábado, la compañía calcula ventas digitales por $6,100 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento anual del 6%.

El domingo tampoco se quedaría atrás: la previsión alcanza los $6,400 millones de dólares, un aumento del 7.5% respecto al año pasado.

Sin embargo, el Cyber Monday conservaría el primer lugar entre las jornadas comerciales de la temporada. Adobe proyecta que las compras por internet alcancen los $15,100 millones de dólares ese día, un 6.2% más que en el periodo anterior.

En conjunto, los cinco días comprendidos entre Acción de Gracias y Cyber Monday generarían $47,500 millones de dólares en ventas digitales en Estados Unidos, un crecimiento estimado del 7.4%.

La inteligencia artificial y los pagos flexibles ganan terreno

Los hábitos de compra también están cambiando. Adobe anticipa que el tráfico hacia las tiendas minoristas generado por herramientas de inteligencia artificial crecerá un 130% durante noviembre y diciembre. Solamente en Acción de Gracias, el incremento previsto es del 159%.

Otro dato relevante es que el 69% de los consumidores consultados afirmó tener menos probabilidades de devolver un producto cuando su compra estuvo asistida por inteligencia artificial.

Los teléfonos inteligentes también tendrán un papel importante. Se calcula que los dispositivos móviles representarán el 63.2% de las compras digitales durante Acción de Gracias.

Por otra parte, la modalidad Compre ahora, paga después (BNPL) registraría un crecimiento anual del 6.6%, con un gasto adicional proyectado de $1,300 millones de dólares.

La inflación no desaparece del panorama económico

El entusiasmo por las promociones navideñas contrasta con la presión que todavía enfrentan los hogares estadounidenses. La Oficina de Análisis Económico (BEA) informó que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0.3% en octubre frente al mes anterior y un 3.8% en comparación anual. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también avanzó un 0.3% mensual y un 3.3% interanual.

Aunque el gasto de consumo personal aumentó un 0.3% en dólares corrientes, el gasto real, ajustado por inflación, permaneció prácticamente sin cambios. Los ingresos personales crecieron un 0.7% y los ingresos disponibles subieron un 0.8%.

Estas cifras muestran un escenario en el que los consumidores siguen aprovechando las ofertas, mientras los minoristas dependen de las promociones para impulsar sus ventas. El comercio electrónico se encamina así a cerrar la Cyber Week con cifras históricas, incluso cuando el costo de vida continúa siendo un desafío para las familias.

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