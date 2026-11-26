La temporada navideña representa uno de los periodos de mayor actividad comercial en Estados Unidos, pero también una época en la que muchas familias deben ajustar sus gastos para mantener sus tradiciones. Entre los regalos, la decoración y los alimentos para las celebraciones, preparar la casa para diciembre puede convertirse en un desafío para los presupuestos familiares, especialmente en un año marcado por el encarecimiento del costo de vida.

De acuerdo con las estimaciones del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, los precios al consumidor aumentaron un 3.8% durante el último mes, mientras que el salario promedio por hora de los trabajadores del sector privado avanzó un 3.1%. Esta diferencia refleja la presión que enfrentan los hogares para cubrir sus gastos cotidianos y las compras adicionales de las fiestas.

Una encuesta realizada a más de 3,200 usuarios de la aplicación de ahorro e inversión Acorns encontró que el 44% considera que la temporada navideña es el periodo más complicado del año para sus finanzas. La cifra supera ampliamente al 27% que señaló otras temporadas de gastos importantes, como el regreso a clases, los viajes de verano y el periodo de impuestos.

Sin embargo, no todos los productos tendrán aumentos durante 2026. Los precios de los árboles naturales se mantienen relativamente estables, mientras que algunos árboles artificiales podrían encontrarse a menor costo que el año pasado.

Cuánto costarán los árboles de Navidad en 2026

Los árboles naturales podrían ser una de las compras con menos presión para los consumidores esta temporada. Aunque los productores enfrentan mayores gastos por el combustible diésel y otros insumos, buena parte de esos incrementos no se trasladará directamente al precio mayorista.

Marsha Gray, directora ejecutiva de la Junta del Árbol de Navidad Real, explicó que la oferta disponible también ayuda a contener los precios, debido a que muchos de los árboles que se comercializarán este año fueron plantados hace más de una década.

“Este es uno de esos años en los que el margen va a ser más ajustado”, afirmó Gray.

Según la organización, el 91% de los productores mayoristas consultados no tiene previsto aumentar sus precios para la temporada de 2026, frente al 84% que mantenía esa postura en 2025.

En el caso de los árboles artificiales, las condiciones son diferentes. La mayoría se fabrica en China y todavía está expuesta a los aranceles comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, Mac Harman, fundador y director ejecutivo de Balsam Hill, señaló que la carga arancelaria efectiva pasó de aproximadamente un 20% el año pasado a un rango de entre 10% y 12.5% durante 2026.

La empresa incluso ofrece precios inferiores al promedio de 2025, pese a enfrentar mayores gastos de transporte y tarifas comerciales. Harman considera que este año puede representar una oportunidad para quienes buscan adquirir un árbol artificial que puedan reutilizar durante varias temporadas, aunque anticipa posibles aumentos en 2027 si suben los costos de las materias primas.

Decoraciones navideñas y ofertas del Black Friday

Los adornos, las guirnaldas y otros artículos para decorar la casa podrían enfrentar mayores presiones por los aranceles, los costos de envío y la inflación. Esta situación afecta especialmente a los pequeños comercios, que tienen menos capacidad para absorber los incrementos sin modificar sus precios.

Una encuesta de Intuit QuickBooks realizada en septiembre encontró que el 38% de los representantes de pequeñas empresas planeaba aumentar sus precios durante este año, mientras que el 43% expresó dudas sobre aplicar esos incrementos.

Aun así, las promociones del Black Friday y el Cyber Monday podrían ayudar a reducir el gasto en decoración. Mac Harman explicó que, cuando llega el Black Friday, los productos suelen encontrarse en sus mejores niveles de descuento.

Además, algunos establecimientos podrían ofrecer rebajas adicionales conforme se acerque la Navidad, debido a que los comercios buscan vender sus inventarios antes de terminar la temporada y evitar los gastos de almacenamiento.

Cuánto costará la cena de Navidad en Estados Unidos

La comida navideña es otro de los gastos importantes para las familias, aunque los precios de algunos productos tradicionales podrían mantenerse relativamente estables. Una encuesta de TransUnion realizada a 3,000 adultos estadounidenses encontró que el 73% espera gastar la misma cantidad o más en comidas navideñas en casa que durante 2025.

Un análisis del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo encontró que una cena de Acción de Gracias para 10 personas, incluido el postre, costaría un 0.4% menos que el año pasado. Aunque esta referencia corresponde a otra celebración, muestra que algunos alimentos pueden registrar variaciones moderadas.

Max Walter, director de bienes de consumo y comercio minorista de la consultora Simon-Kucher, señaló que las grandes cadenas comerciales buscan mantener precios competitivos mediante paquetes de alimentos a bajo costo para atraer compradores.

En los supermercados, los precios aumentaron un 0.4% entre septiembre y octubre, mientras que las comidas a domicilio registraron un incremento del 0.5% durante el mismo periodo, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La evolución de estos precios será relevante para los hogares que preparan sus celebraciones en casa o prefieren comprar alimentos preparados. Aunque los árboles naturales ofrecen cierta estabilidad y algunos artículos de decoración podrían tener descuentos, los gastos de alimentación siguen expuestos a los incrementos generales del costo de vida, en una temporada en la que las familias estadounidenses buscan conservar sus tradiciones navideñas.

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