Las promociones de temporada suelen convertirse en una oportunidad para disfrutar de algunos productos sin gastar tanto dinero. Con la llegada de las compras navideñas y el Black Friday, una conocida cadena de cafeterías decidió incorporar un atractivo especial para sus consumidores, con una iniciativa que combina recompensas, productos gratuitos y artículos de edición limitada.

Dunkin’ anunció una promoción para regalar donas a determinados clientes durante los próximos viernes, contando desde este viernes 27 de noviembre.

¿Cómo conseguir una dona gratis en Dunkin’?

Para participar en los llamados Viernes de Donas Gratis, los consumidores deben estar registrados en Dunkin’ Rewards. La promoción permite recibir un Donut Clásico gratis al comprar cualquier bebida en los establecimientos participantes. Esto significa que no basta con acudir a una sucursal y solicitar el producto sin costo, es necesario pertenecer al programa de recompensas y cumplir con la condición de compra establecida por la compañía.

Quienes todavía no formen parte de Dunkin’ Rewards pueden registrarse a través del sitio web de la cadena o directamente desde su aplicación móvil. De esta manera, podrán acceder a la promoción durante las fechas anunciadas, siempre que cumplan con los términos correspondientes.

¿Qué días regalará donas Dunkin’?

La iniciativa tendrá una duración limitada de tres semanas. De acuerdo con el calendario divulgado por la empresa, estas son las fechas en las que estará disponible:

Viernes 27 de noviembre : primera jornada de donas gratis, coincidiendo con el Black Friday.

: primera jornada de donas gratis, coincidiendo con el Black Friday. Viernes 4 de diciembre

Viernes 11 de diciembre

El lanzamiento coincide con la presentación de una nueva colección navideña de la marca, que incluye artículos inspirados en un personaje muy particular: el Donutcracker, una versión del tradicional cascanueces con elementos característicos de Dunkin’.

Dunkin’ lanza colección navideña Donutcracker

La nueva línea de producto estará disponible desde el viernes 27 de noviembre, a partir de las 12:00 p. m., hora del Este, mediante la tienda en línea.

La colección incluye tres productos con diseños alusivos a la temporada:

Bolso Donutcracker : tiene un precio de $50 dólares. Es de color blanco, incorpora detalles rosas y lleva el nombre de la colección bordado en la parte frontal.

: tiene un precio de $50 dólares. Es de color blanco, incorpora detalles rosas y lleva el nombre de la colección bordado en la parte frontal. Gorra Donutcracker Dad Hat : cuesta $28 dólares. Su diseño es beige y presenta el nombre Donutcracker bordado en la parte delantera.

: cuesta $28 dólares. Su diseño es beige y presenta el nombre Donutcracker bordado en la parte delantera. Adorno acrílico Donutcracker: está disponible por $18 dólares. Incluye una figura de cascanueces y una etiqueta de Dunkin’ con acabado dorado en relieve.

La propuesta no se limita a los productos de venta por internet. La compañía también anunció que tendrá otros artículos coleccionables de Navidad en establecimientos participantes a partir de principios de diciembre. Entre ellos habrá vasos, adornos y tazas, cuyos precios estarán entre $12.99 y $34.99 dólares. Estos productos estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que su comercialización dependerá del inventario de cada establecimiento.

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