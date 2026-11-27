Las ofertas de Black Friday y Cyber Monday representan una oportunidad para adelantar las compras navideñas, pero también pueden convertirse en una fuente de presión para el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos. Entre los descuentos, los regalos y los gastos habituales del hogar, algunos consumidores están recurriendo a nuevas formas de financiamiento para no quedarse fuera de la temporada de promociones.

Una de las alternativas que ha ganado popularidad es el sistema “Compre ahora, pague después” (Buy Now, Pay Later, BNPL), que permite dividir el costo de una compra en varias cuotas. Sin embargo, aunque puede facilitar el acceso a determinados productos, utilizarlo sin control también puede generar deudas, cargos adicionales y problemas bancarios.

Más estadounidenses recurren al BNPL para sus compras navideñas

El interés por esta modalidad coincide con una temporada en la que se espera un gasto elevado. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que las ventas minoristas navideñas en Estados Unidos alcancen aproximadamente $1.013 billones de dólares entre noviembre y diciembre de 2026, un crecimiento del 4.2% frente al año anterior.

Por su parte, datos de PwC indican que los consumidores estadounidenses gastarán alrededor de $708 dólares en regalos durante las fiestas. La cifra aumenta a $875 dólares en los hogares con niños y se ubica en $635 dólares entre las familias sin hijos.

Una encuesta de NerdWallet y Harris Poll encontró que al menos el 38% de los compradores navideños en Estados Unidos planea utilizar servicios BNPL durante 2026.

“Este hito tan importante deja claro que, si bien los consumidores estadounidenses tienen dificultades para llegar a fin de mes, simplemente no están dispuestos a sacrificar la magia de las fiestas para sus familias, incluso si eso significa endeudarse aún más durante la temporada navideña”, Andrea Woroch, experta nacional en ahorro para consumidores y compras inteligentes, explicó a The U.S. Sun.

¿Cuáles son los riesgos de comprar ahora y pagar después?

El principal problema de estos servicios es que pueden hacer que acumular deudas parezca algo normal. Según CBS News, el uso excesivo de BNPL, especialmente cuando se combina con saldos de tarjetas de crédito que generan intereses elevados, puede complicar las finanzas personales.

Por ejemplo, una compra de $200 dólares puede dividirse en cuatro pagos de $50 dólares sin intereses, siempre que las cuotas se cubran puntualmente. Sin embargo, incumplir una fecha de pago puede generar recargos por mora de entre $7 y $10 dólares, o un cargo calculado como porcentaje del pedido.

También existe el riesgo de sobregiros bancarios. Como estos servicios suelen vincular los pagos automáticos con una tarjeta de débito o una cuenta corriente, el dinero puede retirarse cuando el saldo disponible es insuficiente. Esto podría ocasionar cargos por fondos insuficientes o sobregiros superiores a $30 dólares.

Los retrasos prolongados también pueden afectar el historial y el puntaje crediticio del consumidor, dependiendo de las políticas de la empresa y de los mecanismos de reporte utilizados.

Las ventajas del BNPL también pueden resultar atractivas

A pesar de los riesgos, esta modalidad tiene características que explican su crecimiento. Algunos planes, como Pago en 4, permiten dividir una compra en cuatro cuotas iguales durante seis semanas, con una tasa de porcentaje anual (APR) del 0%.

A diferencia de una tarjeta de crédito tradicional, el consumidor no necesita liquidar todo el saldo al finalizar un ciclo de facturación de 30 días para evitar intereses en estos planes. Además, los pagos fraccionados permiten distribuir gastos importantes sin desembolsar toda la cantidad desde el principio.

“El sistema BNPL (Compre ahora, pague después) es una opción inteligente para compras importantes, ya que permite fraccionar los pagos”, Woroch señaló.

La especialista también mencionó que la opción Pago en 4 de PayPal ofrece un reembolso del 20% hasta el 8 de diciembre, mientras algunas tarjetas de crédito cuentan con recompensas adicionales en categorías rotativas y descuentos al momento de pagar.

No obstante, Woroch advirtió sobre las consecuencias de comprometer ingresos futuros.

“Independientemente de lo que impulse el gasto de los consumidores esta temporada, una cosa sigue siendo cierta: cambiar la satisfacción inmediata por deudas futuras provocará más angustia y estrés, y más dinero para saldar deudas, en el futuro”, sentenció Woroch.

El crecimiento del BNPL refleja la presión que enfrentan los presupuestos familiares durante las fiestas. Con millones de consumidores dispuestos a financiar sus regalos y aprovechar las promociones de Black Friday y Cyber Monday, los pagos que hoy parecen pequeños podrían convertirse en obligaciones acumuladas durante las primeras semanas de 2027.

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