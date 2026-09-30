Medicaid cambia en octubre para algunos inmigrantes: quiénes pueden perder cobertura y qué revisar

Para algunos inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos, octubre comienza con una incertidumbre que hasta ahora no tenían: si su seguro seguirá cubriendo las consultas, los medicamentos y los tratamientos que necesitan. Este jueves 1 de octubre entran en vigor nuevas restricciones al financiamiento federal de Medicaid y CHIP, el programa de seguro médico infantil. Las excepciones previstas y las decisiones de cada estado determinarán quién conserva la cobertura.

La diferencia entre estados es central. En California, los adultos afectados por esta modificación seguirán recibiendo Medi-Cal completo con recursos estatales hasta el 30 de junio de 2027, según el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS). Para ellos, el cambio del jueves será en la fuente de financiamiento y no una cancelación inmediata del seguro.

La medida puede alcanzar a personas que obtuvieron protección en Estados Unidos después de huir de una guerra, sufrir persecución o sobrevivir a la trata. Por eso, describirla como un recorte dirigido únicamente a inmigrantes indocumentados sería incorrecto: entre los grupos afectados hay personas con asilo concedido, refugiados y ciertos beneficiarios de permisos humanitarios.

El estatus actual, una diferencia decisiva

Las restricciones provienen de la sección 71109 de la Ley Pública 119-21. A partir de octubre, el gobierno federal limita su participación en el financiamiento de la cobertura para determinadas categorías migratorias.

Los residentes permanentes ?titulares de una green card? permanecen entre los grupos admitidos, junto con quienes califican como Cuban/Haitian entrants y las personas amparadas por los acuerdos de libre asociación, conocidos como COFA. Tener una de esas categorías no asegura por sí solo Medicaid: siguen vigentes los demás requisitos y, cuando corresponde, la espera de cinco años y sus excepciones. La categoría de Cuban/Haitian entrant tampoco depende únicamente de la nacionalidad.

Esa distinción importa para quienes cambiaron de estatus desde que se inscribieron. Una persona que ingresó como refugiada y después obtuvo la residencia permanente puede tener una situación diferente de la registrada originalmente por la oficina que administra sus beneficios. Antes de asumir que perderá el seguro, necesita comprobar qué información consta en su expediente.

En California, DHCS identifica entre los afectados a refugiados y asilados sin residencia permanente, determinados beneficiarios de parole humanitario y ciertos sobrevivientes de violencia doméstica o trata con casos migratorios pendientes.

Qué protecciones continúan

Las nuevas limitaciones no eliminan el financiamiento federal de Medicaid para condiciones médicas de emergencia bajo las reglas de ese programa. Tampoco suprimen la opción que permite a los estados cubrir a niños y embarazadas que residen legalmente en Estados Unidos.

California y Nueva York están entre los estados que ofrecen esa cobertura de Medicaid a ambos grupos. La situación debe revisarse por integrante del hogar: que un padre o una madre resulte afectado no significa que sus hijos también pierdan sus beneficios. Las edades y condiciones aplicables dependen del programa estatal.

California tiene un calendario distinto

Para los afiliados afectados por la restricción federal, el calendario publicado por DHCS contempla mantener la cobertura completa con fondos estatales durante nueve meses. Después, desde el 1 de julio de 2027, prevé limitar la atención de ese grupo a servicios de emergencia y relacionados con el embarazo.

La continuidad hasta junio exige, de todos modos, prestar atención a los trámites. El Departamento de Servicios Sociales Públicos de Los Ángeles pide responder las comunicaciones oficiales, presentar la documentación solicitada y renovar a tiempo.

Una carta puede solicitar información adicional, comunicar una modificación o establecer una fecha de terminación. Antes de interpretarla como una pérdida definitiva del seguro, hay que identificar a qué integrante de la familia se refiere y qué respuesta requiere.

La guía federal dispone que los estados intenten verificar la situación migratoria con los datos disponibles y contacten al beneficiario cuando necesiten documentación adicional.

Quienes viven en Los Ángeles pueden consultar el aviso de DPSS para los grupos afectados. Al comunicarse con la oficina que lleva el expediente, conviene tener a mano la notificación y los documentos migratorios actualizados. Si hay una consulta, un medicamento o un tratamiento pendiente, la pregunta debe ser concreta: si seguirá cubierto, hasta qué fecha y qué trámite falta para mantener la atención.

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