Próximos pagos del Seguro Social: ¿Quiénes recibirán doble cheque en octubre?

Esta semana inician los pagos para jubilados y asegurados al Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) de la Administración de la Seguridad Social correspondientes al mes de octubre.

En el caso de los jubilados, les corresponde recibir el beneficio la primera semana de octubre a los retirados antes de mayo de 1997, con montos que van desde los $2,000 a $5,000 dólares, ya que a los que solicitaron su retiro después de ese año (1997) se les distribuye su dinero en tres rondas dependiendo de su fecha de nacimiento:

Jubilados nacidos del 1 al 10 de cualquier mes: pagado el miércoles 14 de octubre.

Jubilados nacidos del 11 al 20 de cualquier mes: pagado el miércoles 21 de octubre.

Jubilados nacidos del 21 al 31 de cualquier mes: pagado el miércoles 28 de octubre.

Doble cheque en octubre

Por otro lado, para el jueves 1 de octubre está programada la distribución del beneficio a los asegurados de la SSI, los cuales obtienen aproximadamente $900 dólares mensuales los individuales, $1,400 dólares los asegurados en conjunto y $400 dólares las personas esenciales, que son aquellas encargadas del cuidado de los beneficiarios del SSI.

Según el calendario, para el mes de octubre también está programado un doble cheque, pero esto no se trata de un dinero extra, sino de un adelanto del pago correspondiente del SSI en noviembre, ya que la fecha de cobro coincide con fin de semana; en este caso, los beneficiarios cobrarán el viernes 30 de octubre nuevamente.

El Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), como su nombre lo indica, es un recurso económico complementario dirigido a jubilados menores de 65 años, personas con discapacidad y adultos mayores de bajos ingresos o recursos.

¿Cuándo será el ajuste del COLA 2027?

De acuerdo con la SSA, el ajuste del costo de vida (COLA) se anunciará el próximo miércoles 14 de octubre. Hasta los momentos, organizaciones como la Senior Citizens League calculan que el aumento será del 3.5%, a diferencia del 2.8% del 2026, cuando el beneficio promedio para los jubilados aumentó tan solo $56 dólares mensuales.

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