Organizaciones anuncian alianza para movilizar a más de 5 millones de votantes rumbo a intermedias

Cuatro de las organizaciones cívicas latinas más influyentes de Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de la Coalición Latina de Participación Cívica 2026, una alianza sin precedentes que busca educar, registrar y movilizar a millones de votantes hispanos de cara a las elecciones legislativas intermedias de 2026 y mantener ese esfuerzo hasta 2028.

La iniciativa reúne por primera vez bajo una estrategia conjunta a UnidosUS, LULAC Institute, Inc., Mi Familia en Acción y Latino Victory Foundation, con el objetivo de fortalecer la participación política de la comunidad latina, el segmento del electorado con mayor crecimiento en Estados Unidos.

Las organizaciones se comprometieron a contactar directamente a más de cinco millones de votantes latinos, registrar 250,000 nuevos electores, realizar 3.5 millones de visitas domiciliarias y conversaciones personalizadas e incrementar al menos 5% la participación electoral latina durante los próximos dos años.

Today, four of the most influential Latino civic organizations in the country announced the 2026 Latino Civic Engagement Coalition ? a landmark, nonpartisan partnership to educate and mobilize the fastest-growing segment of the American electorate. https://t.co/gIHeqBQ87Q — UnidosUS (@WeAreUnidosUS) July 30, 2026

La campaña tendrá presencia en más de 40 estados, con prioridad en Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, Nuevo México, Ohio, Pensilvania y Texas, entidades donde el voto hispano tiene un peso determinante.

“La coalición redefine la manera en que se involucra al electorado latino: más temprano, de forma más cercana y permanente, en lugar de buscar a los votantes únicamente en las semanas previas a las elecciones”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La alianza surge en un momento en que la influencia política de los hispanos continúa creciendo. De acuerdo con datos del U.S. Census Bureau y del Pew Research Center, los latinos representan cerca del 20% de la población estadounidense, con más de 68 millones de personas, mientras que 36.2 millones ya son elegibles para votar. Además, cada año más de un millón de ciudadanos hispanos cumplen 18 años, ampliando constantemente el padrón electoral.

Pese a ello, las organizaciones sostienen que la inversión destinada a la educación cívica no partidista de los hispanos ha sido insuficiente durante décadas. “Los votantes latinos siguen siendo ignorados”, insisten.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, afirmó que muchos votantes hispanos continúan sin recibir información de candidatos o partidos, incluso durante campañas electorales de gran importancia.

“A pesar del papel clave que desempeñan en estas elecciones, la mayoría de los votantes latinos no ha recibido información de ningún candidato o partido sobre las elecciones intermedias. Una encuesta reciente de UnidosUS mostró que el 53% de los votantes hispanos que participaron en las elecciones primarias de Texas no habían sido contactados“, declaró.

“UnidosUS se enorgullece de asociarse con LULAC Institute, Mi Familia en Acción y Latino Victory Foundation. Juntos estamos comprometidos a ampliar la educación y el registro electoral para que cada ciudadano latino elegible pueda hacer escuchar su voz.”

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC Institute, sostuvo que la participación latina es indispensable para el funcionamiento de la democracia estadounidense.

“No existe democracia estadounidense sin el voto latino. Somos 68 millones de personas en este país y nuestros votantes siguen siendo los últimos en ser contactados y los primeros en ser dados por sentado.”

Para Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia en Acción, millones de ciudadanos latinos aún enfrentan obstáculos para ejercer plenamente su derecho al voto.

“Los latinos están transformando el futuro de Estados Unidos, pero demasiados votantes elegibles siguen enfrentando barreras que les impiden participar plenamente en nuestra democracia. No podemos aceptar un sistema en el que millones de voces permanezcan sin ser escuchadas.”

Explicó que la coalición pretende fortalecer el poder político de las comunidades hispanas mediante campañas permanentes de organización comunitaria, educación electoral y registro de nuevos votantes.

La creación de la coalición ocurre después de que el voto latino volviera a desempeñar un papel decisivo en las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con el Pew Research Center, los hispanos constituyeron el segundo grupo electoral más numeroso del país y registraron un crecimiento sostenido en estados considerados competitivos, como Arizona, Nevada y Pensilvania.

Las organizaciones señalaron que su estrategia será estrictamente no partidista y estará enfocada en informar a los ciudadanos sobre el proceso electoral, el derecho al voto y los asuntos que más preocupan a las familias latinas, como el costo de vida y la situación económica.

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