Somos Votantes y Somos PAC invertirán $6 millones para conquistar el voto latino en Texas

Con la mirada puesta en las elecciones del 3 de noviembre, las organizaciones Somos Votantes y Somos PAC anunciaron una inversión conjunta de $6 millones para ampliar su presencia entre los votantes latinos de Texas, un estado considerado decisivo en la disputa por el control del Congreso.

La estrategia combina dos frentes: por un lado, un programa de participación cívica sin afiliación partidista para informar y escuchar a las comunidades latinas; por otro, una campaña de persuasión política enfocada en tres de los distritos electorales más competidos del estado.

De acuerdo con la información difundida por Somos Votantes y Somos PAC, la inversión busca incrementar la participación de uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del electorado estadounidense.

Dos estrategias para llegar al electorado latino

Del total de recursos, $2 millones serán destinados por Somos Votantes a actividades de educación cívica, acercamiento comunitario e información sobre el registro electoral. La organización realizará recorridos puerta a puerta y eventos presenciales para conocer las principales preocupaciones de los votantes latinos y facilitar su participación en el proceso electoral.

“Las personas trabajadoras, incluidos los latinos que trabajan arduamente, son la columna vertebral de nuestra economía”, afirmó Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos Votantes.

Mientras tanto, Somos PAC invertirá $4 millones en una campaña política dirigida a los distritos congresionales 15, 23 y 35 de Texas, considerados estratégicos por su alta concentración de votantes hispanos y la competitividad de sus elecciones.

La economía domina las preocupaciones de los latinos

La campaña incluirá publicidad digital, radio, correo directo y mensajes bilingües enfocados en temas económicos, un asunto que, según una encuesta estatal de Somos Votantes, ocupa el primer lugar entre las inquietudes del electorado latino.

El sondeo señala que el 75% de los encuestados está preocupado por la inflación, el 81% por el aumento en los precios de la gasolina y el 76% por el impacto económico del conflicto con Irán para los contribuyentes.

“Texas se está convirtiendo en el epicentro de la lucha por el control del Congreso y no hay camino a la victoria sin los votantes latinos”, aseguró Melissa Morales.

Con esta inversión, ambas organizaciones buscan consolidar la participación de la comunidad latina en uno de los estados con mayor peso político del país y donde el voto hispano podría influir en el resultado de varias contiendas clave.

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