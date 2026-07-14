Voto Latino urge a los demócratas a centrar su campaña en la economía para recuperar protagonismo

La organización Voto Latino considera que el creciente malestar entre los votantes hispanos por el aumento del costo de vida y las políticas migratorias impulsadas por el Partido Republicano representa la principal oportunidad para que los demócratas recuperen terreno entre este electorado de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En un análisis acompañado de un sondeo experimental, la organización sostiene que la estrategia demócrata debería abandonar el enfoque centrado en la figura del presidente Donald Trump y dirigir sus críticas al desempeño del Partido Republicano en materia económica y social.

“Dejen de hacer campaña contra Trump y háganla contra el Partido Republicano”, resume el documento firmado por la directora ejecutiva de Voto Latino, Beatriz López, al argumentar que responsabilizar a los republicanos por el incremento del costo de vida resulta más eficaz para atraer a votantes indecisos.

El estudio, elaborado por la organización fundada en 2004 para promover la participación política de los latinos en Estados Unidos, combinó un sondeo entre 1,388 votantes hispanos con un seguimiento durante seis meses de conversaciones en TikTok, con el objetivo de identificar los mensajes con mayor impacto electoral.

Los resultados muestran que las preocupaciones económicas dominan las prioridades del electorado latino. Según el análisis, 37% de los participantes afirmó haber pospuesto el pago de alguna factura por dificultades económicas y 36% aseguró que dejó de realizar alguna comida por falta de recursos.

Además, el anuncio experimental que obtuvo mejores resultados fue aquel que abordó exclusivamente el aumento del costo de vida sin mencionar directamente a Trump. De acuerdo con Voto Latino, ese mensaje incrementó 14 puntos la simpatía hacia el Partido Demócrata y redujo el respaldo a los republicanos entre los participantes.

La economía desplaza a la inmigración

Las conclusiones coinciden con otros estudios recientes sobre el comportamiento del voto hispano.

Una encuesta nacional de UnidosUS, difundida en mayo, encontró que 67% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump y que el costo de vida (44%) supera a la inmigración (33%) como la principal preocupación de este sector del electorado. El estudio también identificó la inflación, los salarios y el acceso a la vivienda entre los temas que más influyen en las preferencias políticas de los hispanos.

El cambio representa un desafío para los demócratas, que durante años concentraron buena parte de su discurso hacia los votantes latinos en temas migratorios y de diversidad, mientras las preocupaciones económicas han ganado protagonismo tras los incrementos en los precios de alimentos, vivienda y servicios.

Aunque la economía aparece como el principal motor electoral, Voto Latino considera que la política migratoria continúa siendo un factor importante para movilizar a quienes se abstuvieron de votar en los comicios presidenciales de 2024.

La organización cita como ejemplo las recientes muertes de dos migrantes durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, fallecido el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, abatido esta semana en Biddeford, Maine.

Mientras las autoridades sostienen que ambos intentaron huir y pusieron en riesgo a los agentes, familiares y testigos han rechazado esa versión y aseguran que los dos hombres se dirigían a trabajar y carecían de antecedentes penales.

Para Voto Latino, estos casos reflejan una política migratoria que puede incentivar la participación de sectores que tradicionalmente registran bajos niveles de votación.