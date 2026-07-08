Lanzan campaña de $1.5 millones para conquistar el voto latino en Arizona y Michigan

El voto latino vuelve a colocarse en el centro de la batalla política rumbo a las elecciones de medio término. Somos PAC y LCV Victory Fund anunciaron una campaña conjunta de $1.5 millones enfocada en los distritos congresionales AZ-02 y MI-04, donde buscan convencer a un electorado que consideran decisivo para definir el resultado de las contiendas.

La iniciativa forma parte de una inversión más amplia de $4 millones del LCV Victory Fund, destinada a varias elecciones competitivas para la Cámara de Representantes, con el objetivo de conectar con los llamados Energy Bill Voters, ciudadanos preocupados por el aumento en los costos de los servicios públicos y la energía.

La campaña apunta a los costos de la energía

La estrategia contempla anuncios en televisión y publicidad digital bilingüe para responsabilizar a los representantes republicanos Eli Crane, de Arizona, y Bill Huizenga, de Michigan, por haber respaldado medidas que, según las organizaciones, favorecen recortes a la energía limpia mientras benefician fiscalmente a grandes fortunas.

Del monto total, Somos PAC destinará $500,000 exclusivamente a publicidad digital en español e inglés en ambos distritos, donde los votantes latinos representan un bloque electoral competitivo y aún sin una preferencia definida.

“Los votantes latinos de Arizona y Michigan son pragmáticos, se centran en la economía y prestan mucha atención a quién está encareciendo sus vidas”, afirmó Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos PAC.

La organización sostiene que el objetivo es explicar cómo determinadas decisiones legislativas impactan directamente en el costo de la electricidad, la gasolina y la canasta básica.

El voto latino, clave en distritos competitivos

Por su parte, Sara Schreiber, vicepresidenta sénior de campañas de LCV Victory Fund, aseguró que la campaña busca informar a los electores sobre las consecuencias económicas de las votaciones realizadas en el Congreso.

“Muchos votantes, incluidos los latinos, están indignados por el aumento de los costos energéticos y necesitan saber cuándo sus representantes votaron a favor de descartar el suministro de energía limpia”, señaló Schreiber.

Las organizaciones consideran que los distritos AZ-02 y MI-04 representan un escenario donde el voto latino podría inclinar la balanza en noviembre, por lo que apuestan por una estrategia de comunicación enfocada en las preocupaciones económicas cotidianas de las familias.

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