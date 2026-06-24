Demócrata JoAnna Mendoza lanza anuncios en inglés y español: “Estamos ganando mucha fuerza”

La candidata demócrata JoAnna Mendoza por el Distrito 06 de Arizona, quien busca derrotar en noviembre al republicano Juan Ciscomani, lanzó dos videos promocionales de campaña en inglés y español.

Uno de los anuncios, titulado ‘Heat’, será lanzado durante transmisiones del Mundial 2026, pero también en la programación local. Se enfoca en los altos costos de productos y servicios, debido a la inflación y las políticas del gobierno del presidente Donald Trump.

“Desde el primer día, esta campaña se ha centrado en la gente. Se trata de escuchar a las comunidades, entender los problemas que viven las familias y volver a tener un liderazgo que de verdad sirva a nuestro distrito”, destacó la candidata a este diario.

Mientras el otro mensaje en video, titulado “Never Expires”, un anuncio que destaca a los veteranos y su servicio.

“Estamos ganando mucha fuerza y compartiendo una visión clara: bajar los costos, crear oportunidades para las familias y asegurarnos de que el gobierno mejore la calidad de vida de cada persona en el sur de Arizona”, agregó Mendoza.

Fuentes cercanas a la campaña de Mendoza confirmaron que ambos anuncios tienen un presupuesto de seis cifras, recordando que la candidata “recaudó la mayor cantidad de fondos entre todos los aspirantes competitivos en estados clave el trimestre pasado”. Mendoza alcanzó la cifra de $2.4 millones de dólares, más del doble de Ciscomani, quien logró $1.1 millones de dólares.

La decisión de Mendoza, también conocida como “Jo”, sobre el anuncio acerca de los veteranos obedece a que ella misma es veterana y el distrito por el cual compite cuenta con “la novena mayor población de veteranos”.

Con sus anuncios, Mendoza refuerza su camino a la contienda del 3 de noviembre, luego de que una encuesta de House Majority PAC, publicada por Politico, reportara que lidera la contienda en el Distrito 06 contra Ciscomani.

“En un enfrentamiento directo, Mendoza aventaja a Ciscomani con un 47% frente a un 45%”, dice el reporte.

Parece un avance mínimo, pero el reporte indica que cuando los posibles votantes conoce más de Mendoza, la ventaja entre ella y Ciscomani aumenta.

“Tras recibir información equilibrada sobre ambos candidatos, Mendoza lidera con un 52% frente a un 44%”, señala la encuesta. “Ciscomani tiene baja popularidad en el distrito: su índice de aprobación se sitúa en un 29% frente a un 46% de desaprobación”.

Mendoza sirvió en la Marina y la Infantería de Marina, donde fue instructora militar del Cuerpo de Marines y también instructora del Cuerpo de Marines, con un enfoque en entrenar a los futuros instructores de la Marina.

La candidata está integrada en el grupo demócrata “De Rojo a Azul”, una lista de candidatos que podrían arrebatar posiciones a los republicanos en la Cámara de Representantes.

La información compartida a este diario indica que los anuncios en español no son “voz en off”, sino grabados directamente en este idioma. El Distrito 06 tiene un 20% de población hispana.