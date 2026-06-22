¿Por qué votantes multiculturales, incluidos latinos, temen hablar sobre la política en Estados Unidos?

Los votantes multiculturales, incluidos los latinos, están conectados con la política en Estados Unidos, pero han decidido hablar públicamente lo menos posible al respecto, para evitar algún tipo de agresión.

“El clima actual ha hecho que hablar abiertamente sobre política se sienta realmente peligroso, ya sea en el trabajo, en línea o incluso en la mesa familiar”, indica el reporte del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario.

El reporte incluye opiniones de las comunidades afroamericanas, hispanas y asiático-americanas e isleñas del Pacífico, quienes reconocen que el “miedo”.

“En mi entorno laboral, me preocupan las medidas disciplinarias, la discriminación, las represalias o perder mi trabajo. En mis círculos sociales, temo ser juzgado o rechazado. En internet, temo el ciberacoso”, expuso un hispano del grupo de 35 a 44 años.

El Culture Collective Pulse agrega que este silencio de los votantes no es por desinterés, ya que la mayoría expresa interés en la política y afirma seguir votando.

“Simplemente [los votantes] han decidido que protegerse a sí mismos y a sus seres queridos es más importante que ganar una discusión”, se agrega.

El miedo al expresar una postura política en pública abarca todos los aspectos de la vida diaria de las personas, “desde perder el trabajo hasta enfrentar peligro físico”, situación que se intensifica al pertenecer a un grupo minoritario, indica el reporte.

Este informe destaca en medio del proceso electoral de medio término, el cual permitirá renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de varias posiciones estatales, que incluyen gobernadores, congresos locales, fiscales generales y otros puestos de elección.

¿Los políticos deberían preocuparse?

El informe –que no es un reporte cuantitativo, sino cualitativo– agrega que los políticos incluso estarían en riesgo en su intento de hacer campaña entre comunidades que viven con miedo por el ambiente político, si los votantes perciben que no hay “credibilidad genuina”.

“La oportunidad [para los políticos] no reside en explotar una postura para obtener beneficios a corto plazo, sino en demostrar una comprensión real de lo que estas comunidades protegen activamente: su paz, sus familias y su seguridad”, agrega el análisis de resultados.

Entre los adultos afrodescendientes hay un temor particular a ser objetos de ataques, al considerar que EE.UU. tiene un entorno que describen como “envalentonado por el racismo”. Esta posición también es expuesta por hispanos.

“Sufro acoso por parte de racistas”, confesó una mujer afrodescendiente del grupo de 35 a 44 años.

“Me preocupa la cantidad de racistas que hay hoy en día”, agregó un hispano del grupo 25 a 34 años.

El silencio se ha convertido para en una “estrategia calculada” para los votantes.

“Todos tienen derecho a su opinión, pero solo si no la expresan en voz alta, porque en cuanto lo hacen, se desata el odio y uno corre un gran peligro”, consideró mujer afrodescendiente del grupo de 25 a34 años.

El principal motivo de guardar silencio no se justifica en evitar una convesación incómoda solamente, sino también proteger la salud mental, relaciones personales, la seguridad física y e incluso a la familia.

“[Hay] racismo manifiesto, posible violencia, ira y respuestas inapropiadas”, expresó una mujer de la comunidad AANHPI del grupo de 45 a 54 años.

En un reporte previo del Cultural Collective Pulse se reveló que los votantes latinos incluso desconfían de cómo se están modificando las reglas de votación, en medio de una guerra de cambios de distritos –un proceso conocido como ‘Gerrymandering’– iniciada por los republicanos en Texas y continuada por los demócratas en California.