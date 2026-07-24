Demócratas perfilan a Carolina del Sur para abrir las primarias presidenciales de 2028

El Partido Demócrata dio un paso clave rumbo a las elecciones presidenciales de 2028 al recomendar que Carolina del Sur sea el primer estado en celebrar las primarias para elegir a su candidato a la Casa Blanca.

La propuesta fue aprobada este viernes por el Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata (DNC) y ahora deberá ser ratificada por el pleno del partido durante su reunión de verano del próximo mes en Austin, Texas.

La decisión representa un nuevo respaldo al estado sureño, que ya inauguró el calendario de las primarias demócratas en 2024 por impulso del entonces presidente Joe Biden, quien argumentó que Carolina del Sur reflejaba mejor la diversidad del electorado demócrata que los tradicionales primeros estados.

Carolina del Sur vence a Nevada

De acuerdo con The New York Times, la votación fue cerrada: Carolina del Sur obtuvo 26 votos, Nevada recibió 19 y Nuevo Hampshire apenas cuatro.

El debate evidenció distintas visiones sobre cuál debe ser el estado encargado de abrir la contienda presidencial. Mientras Carolina del Sur defendió el peso de su electorado afroamericano, Nevada argumentó que representa con mayor precisión la coalición diversa que los demócratas necesitan recuperar para volver a ganar la presidencia.

“El Sur no es el pasado, es el futuro“, afirmó Christale Spain, presidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, durante su intervención ante el comité.

Por su parte, Daniele Monroe-Moreno, líder demócrata en Nevada, sostuvo que su estado concentra sectores fundamentales para el futuro del partido, como latinos, trabajadores, votantes independientes y comunidades asiático-americanas.

“Mi estado, Nevada, representa la coalición que necesitamos recuperar”, señaló, según CBS News.

El calendario aún no está definido

Además de colocar provisionalmente a Carolina del Sur en el primer lugar, el comité aprobó de manera preliminar que Nuevo Hampshire, Michigan y Nevada formen parte del grupo de estados que votarán antes del Supermartes.

Sin embargo, el calendario todavía no está cerrado. El partido analiza incorporar hasta dos estados adicionales a este bloque inicial y aún debe resolver el conflicto con Nuevo Hampshire, cuya legislación estatal exige celebrar las primeras primarias del país, una situación que ya provocó tensiones durante el proceso electoral de 2024.

La definición del calendario no solo determina el orden de las votaciones, sino que suele influir en qué aspirantes logran consolidarse en la carrera presidencial. Por ello, la decisión es considerada una de las más relevantes para el futuro del Partido Demócrata y la contienda por la Casa Blanca en 2028.

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