La representante demócrata Ilhan Omar denuncia la detención de su hijo durante un operativo de ICE

Ilhan Omar, política de origen somalí, dio a conocer que uno de sus hijos fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras compraba en una tienda departamental.

Durante una entrevista concedida a la estación de televisión WCCO, filial de la cadena CBS en Minnesota, la representante por Minnesota argumenta que la acción de ICE resultó muy incómoda para su vástago, pues nació en Estados Unidos y no había ningún argumento para intimidarlo más allá de su perfil racial.

“Después de hacer una parada en Target, fue detenido por agentes de ICE y una vez que pudo mostrar su identificación de pasaporte lo dejaron ir. Tuve que recordarle lo preocupada que estoy porque todas estas áreas de las que están hablando son donde están discriminando racialmente”, mencionó.

El incidente surgió días después de que la demócrata de 43 años se vio inmersa en una guerra de declaraciones con el presidente Donald Trump quien asegura estar cansado de escucharla quejarse de todo lo que ve en un país al que debería estarle agradecida por haberla acogido como refugiada dándole oportunidades imposibles de alcanzar en su país natal.

“Creo que es muy perjudicial para nuestro país. No hace más que quejarse. Viene de un país sin gobierno, sin ejército, sin policía. Ella viene aquí y le dice a Estados Unidos cómo debe gobernarse. No queremos saber nada de ella. No quiero saber nada de ella. No hay nada peor que alguien que llega y no hace más que quejarse y viene de un lugar donde no debería decirnos qué hacer”, expuso el republicano la semana pasada en un encuentro con la prensa en Washington.

Ilhan Omar ha tenido que soportar el rechazo de Donald Trump quien considera un error del gobierno haberle concedido la ciudadanía. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Ilhan Omar le recomendó al mandatario buscar ayuda psicológica.

“La obsesión de Trump para conmigo es más que extraña. Necesita ayuda seria. Como no tiene políticas económicas para promocionar, recurre a repetir mentiras cargadas de prejuicios. Sigue siendo una vergüenza nacional”, escribió.

En respuesta, Trump le ordenó a ICE desplazarse hasta Minnesota para efectuar detenciones de extranjeros carentes de estatus legal, pues está convencido de deportar a los miles de somalíes a quienes, al igual que a Omar, se le permitió establecerse en el país en calidad de refugiados.

Al respecto, la representante demócrata condenó la presión ejercida en contra de sus compatriotas, pues la considera cruel ya que se encuentran legalmente en espera de definir su situación.

“Buscan a jóvenes con apariencia somalí, que creen que son indocumentados. Mi hijo nació aquí, al igual que el joven que fue acosado”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Trump llama “basura” a somalíes y amenaza con plan migratorio en Minneapolis contra esta población

• Ilhan Omar exhibe a Donald Trump por presuntamente “no saber leer” y niega temer a ser deportada

• Ilhan Omar, representante por Minnesota, revela haber ganado $30 millones de dólares en pocos meses