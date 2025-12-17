EE.UU. envió nuevo grupo de inmigrantes a Guantánamo para su deportación

El Gobierno de Estados Unidos trasladó en las últimas horas a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, como parte de su política de deportaciones y del endurecimiento de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la operación luego de que el diario ‘The New York Times’ informara que 22 migrantes cubanos fueron transportados el martes a Guantánamo mediante un vuelo organizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Hemos sido claros: si vienen a nuestro país ilegalmente, podrían terminar en la bahía de Guantánamo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) o ‘Alligator Alcatraz’”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en declaraciones a Europa Press, subrayando la firme postura del gobierno estadounidense frente a la inmigración irregular.

La funcionaria señaló que la referencia abarca tanto la base militar estadounidense en Guantánamo como centros penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador y Florida, conocidos por su manejo de detenciones de alto riesgo, vinculando la política estadounidense con experiencias internacionales y regionales.

Migrantes de alto riesgo y criterios de traslado

McLaughlin explicó que algunos de los extranjeros trasladados recientemente tienen antecedentes penales por homicidio, secuestro, agresión, asalto y maltrato infantil. “Los extranjeros ilegales deben irse ahora. Si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán”, enfatizó la subsecretaria, resaltando el enfoque en seguridad nacional.

Aunque el DHS no detalló la cantidad total de personas enviadas a Guantánamo ni sus nacionalidades, ‘The New York Times’ calculó que alrededor de 730 migrantes han sido trasladados, principalmente procedentes de países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala y Venezuela, en el marco de operaciones intermitentes de deportación.

El traslado de los 22 hombres esta semana reactivó una operación que había estado pausada durante dos meses, según el medio estadounidense. El grupo partió desde Luisiana en un vuelo chárter del ICE y llegó a la base militar el domingo pasado, reiniciando el uso de la instalación para este tipo de detenciones.

Cinco de los migrantes cubanos fueron clasificados como “extranjeros de alto riesgo” por funcionarios del Departamento de Defensa bajo condición de anonimato. Estas personas suelen ser recluidas en áreas previamente destinadas a sospechosos de terrorismo vinculados a Al Qaeda, destacando la severidad de los criterios de clasificación.

El resto de los detenidos se destinó a un centro de tipo dormitorio en la base, que ha albergado tradicionalmente a solicitantes de asilo provenientes de países del Caribe. La operación busca separar los perfiles de riesgo y mantener un control diferenciado según el historial de los migrantes.

Con este envío, la administración Trump refuerza su política de deportación inmediata para migrantes indocumentados y enfatiza la conexión entre seguridad y control migratorio. La reanudación de los traslados a Guantánamo refleja un enfoque cada vez más rígido frente a quienes ingresan al país sin la documentación requerida, en plena antesala de la temporada navideña.