Inmigrante mexicano es detenido por ICE en su cita final para obtener la Green Card 

Lo que debía ser el último trámite para regularizar su estatus migratorio terminó de forma inesperada para Jair Celis, un joven mexicano que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de una oficina federal en Salt Lake City, Utah.

El arresto ocurrió mientras se encontraba en una entrevista clave con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), considerada el paso final antes de recibir la Green Card. El caso ha provocado protestas, críticas de legisladores y preocupación entre abogados de inmigración, según reportes de Univision y medios locales.

Así ocurrió la detención de Jair Celis

De acuerdo con Univision, Jair Celis acudió a las oficinas de USCIS en Salt Lake City a inicios de diciembre para una entrevista que marcaba la etapa final de su proceso de ajuste de estatus, el cual llevaba aproximadamente 18 meses en trámite. Sin embargo, al llegar al edificio federal, no fue entrevistado por ningún oficial migratorio.

En su lugar, agentes de ICE lo detuvieron dentro de las instalaciones y procedieron a iniciar un proceso de deportación. Según explicó su abogado, Andy Armstrong, del bufete Stowell & Crayk, se trata de la primera vez que presencia una detención de este tipo en la ciudad cuando una persona se encuentra al final del proceso para obtener la residencia permanente.

La postura oficial de ICE y las autoridades federales

Hasta el momento, ICE no ha ofrecido una explicación detallada sobre las razones específicas del arresto de Celis. No obstante, el caso se enmarca dentro de una práctica que, según activistas y abogados, se ha vuelto más frecuente: detenciones en oficinas de inmigración durante citas oficiales, incluso de personas sin antecedentes penales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por KUTV, legisladores locales han cuestionado este tipo de operativos. El senador estatal de Utah, Nate Blouin, señaló que las detenciones contradicen el discurso oficial de enfocarse en personas con historial criminal. “Estamos viendo a residentes pacíficos, con familias y vidas establecidas aquí”, afirmó.

La vida de Jair Celis antes de su arresto

Jair Celis es originario de México y llegó a Estados Unidos siendo adolescente con una visa válida, según explicó su abogado a Univision. Aunque permaneció en el país más tiempo del autorizado, la ley migratoria le permitía solicitar la residencia permanente al haberse casado con una ciudadana estadounidense hace cinco años.

La pareja tiene un hijo de cuatro años nacido en Salt Lake City. Antes de su arresto, Celis no tenía antecedentes penales ni registros que lo inhabilitaran para obtener la Green Card, de acuerdo con su defensa. Armstrong destacó que su cliente cumplió con cada paso del proceso migratorio y asistió puntualmente a todas las citas requeridas por las autoridades.

Actualmente, Jair se encuentra detenido en un centro de detención migratoria en Arizona, ya que Utah no cuenta con instalaciones de ICE. Su abogado indicó que están a la espera de que se le conceda libertad bajo fianza, aunque todavía no hay una fecha programada para su comparecencia ante un juez de inmigración.

Tras conocerse el arresto, decenas de personas se manifestaron durante varias horas frente al edificio de USCIS en el centro de Salt Lake City, de acuerdo con Univision. Activistas y abogados denunciaron que este tipo de detenciones genera miedo entre inmigrantes que siguen procesos legales y disuade a otros de acudir a sus citas oficiales.